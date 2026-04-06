First Dates 06 ABR 2026 - 23:15h.

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En la recta final de la cena entre Bárbara y Óscar ha llegado un momento para conocerse más en profundidad y hablar de temas más personales. 'First Dates' les ha propuesto un juego para responder a preguntas más íntimas y el primer tema ha sido el sexo. A pesar de su timidez inicial, Óscar no se ha mostrado incómodo al habla de este tema.

Sin embargo, a Bárbara no le ha gustado mucho: "Estas cosas, siendo un poco prudente y respetuosa, es una conversación fuera de lugar", decía tajante. Según la soltera, es un "tema íntimo" que no hace falta hablarlo, si no "averiguarlo". Cuando ha sido preguntada por el equipo, la extremeña se ha soltado más y ha compartido su enfado por las preguntas.

Bárbara le ha preguntado si ha cumplido sus expectativas de la cita, y tras responder que sí, le ha devuelto la pregunta: "Y tu, bueno... también", decía poco convencida, reconociendo después que le había mentido: "¿Cómo le dices que no había cumplido mis expectativas".

Su decisión final

Tras la pequeña mentira piadosa durante la cena, Bárbara se ha sincerado y le ha dicho a Óscar que no ha sentido la chispa durante su cita y que le gustaría conocerle, pero solo como amigos. El soltero ha reconocido que por su parte si le hubiera gustado tener una segunda cita con ella y seguir conociéndose fuera del programa: "Me ha parecido una chica muy guapa, simpática y agradable".