First Dates 06 ABR 2026 - 23:00h.

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La cita de Jorge y Helena ha estado marcada por las energías cósmicas del universo. El soltero es coach cuántico y se define como "el hombre que toda mujer desea". La primera impresión de Helena ha sido negativa, pero ha ido a peor al descubrir a qué se dedica el joven. Ella no ha podido contener la risa al escucharlo y le ha preguntado más acerca de este oficio: "Me va a vender la moto, es un vende humos", decía Helena.

Durante la cena, ambos han hablado del sexo y las energías: "Para mi es un intercambio de energías. Es magia sexual, ¿sabes lo que es? ¿O te suena 'hombre multiorgásmico?", preguntaba Jorge. Helena no daba crédito ante las preguntas que le estaba haciendo su cita. Tras esto, el soltero ha confesado lo que más le gusta en estas prácticas: "Para mi no es follar, es una conexión. Lo que más me excitó es que me metan el dedo por el culo", decía Jorge.

Discrepancias entre ellos: "Léete algún libro"

Cuando acabaron la cena, ambos hablaron en el reservado de un tema que hizo saltar chispas entre ellos: "Yo le veía la cara de que iba a decir: 'Ni machismo, ni feminismo, igualdad", decía Helena. Sin embargo, Jorge ha sorprendido a su cita diciendo que el feminismo es "la separación entre el hombre y la mujer". Tras este comentario, ella le ha recomendado leer "algún libro" para descubrir qué es el feminismo realmente.

Las discrepancias entre los dos han terminado con las oportunidades de tener una segunda cita entre Helena y Jorge: "No tendría una segunda cita contigo, no entra dentro de mis planes, pero ojalá encuentres lo que manifiestas".