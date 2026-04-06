Trece años después, comienza el juicio de la trama Kitchen.

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Trece años después, comienza el juicio de la trama Kitchen. Una operación supuestamente orquestada desde la cúpula de interior de Rajoy para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del PP, y robarle documentos que podrían perjudicar al partido. Diez son los acusados. Los principales: el exministro, Jorge Fernández Díaz, y su mano derecha Francisco Martínez; el que era número dos de la policía Eugenio Pino y el excomisario Villarejo. Pero, además, en este juicio también tendrán que comparecer testigos relevantes como el expresidente Rajoy, María Dolores de Cospedal, Sáenz de Santamaría o el actual ministro del interior Grande Marlaska.

Las acusaciones se remontan a hace 13 años , cuando desde Interior, presuntamente, se montó una trama parapolicial con fondos reservados del estado para sustraer documentación sensible del PP a Luis Bárcenas. Entre los ejecutores de esta trama estaría el comisario Villarejo. El comisario habría sido quien contactó con otro de los 10 acusados, Sergio Rios, el chofer y hombre de confianza del ex tesorero. Apodado como el cocinero, habría recibido un sueldo de 2.000 euros mensuales para traicionar a la familia Bárcenas. Se les acusa a todos ellos de delitos que en el caso de Fernández Díaz y Francisco Martínez conllevarían 15 años de prisión. El chófer, 12 y para Villarejo, la pena más alta, 19 años.

Hoy día de cuestiones previas, las defensas del núcleo duro de interior han ido de la mano para pedir la nulidad del juicio En la acusacion popular, el PSOE también pide la nulidad, pero para incluir a más altos cargos en la trama como Cospedal. Ha sido la primera sesion de un juicio en el que veremos como testigos al expresidente Rajoy, la propia Cospedal y varios miembros del anterior gobierno. Se espera que concluya en junio, tras nueve años de causa que se ha cocinada a fuego lento.

Además, en este juicio Luis Bárcenas ha presentado pruebas que demostrarían las presiones de la cúpula de interior contra él. Noticias Cuatro ha tenido acceso a los partes de quejas que el extesorero presentó en la cárcel de Soto del Real. Denuncia abusos y castigos injustificados.

Bárcenas pide que se incorporen al juicio 11 documentos con los que quiere demostrar cómo estando en prisión preventiva sufrió presiones para guardar silencio, aunque el tesorero siempre dijo que el PP no tenía nada que temer.

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Presiones que pasaron por cacheos integrales desnudo en menos de un mes, por supuestamente tener sustancias u objetos prohidos, que realmente nunca encontraron. Irónicamente Bárcenas dice eso de que fue fuerte.

También incorpora quejas como una en la que el extesorero se niega a ser trasladado al hospital por el trato vejatorio y lesivo con grilletes más apretados de lo habitual que, según el parte médico, dejaron enrojecimiento en ambas muñecas. Este relato difiere del de la Guardia Civil, según el cual, el extesorero les insultó chulos y amenazó con denunciarles. Este expediente acabó en sanción para el extesorero que acabó privado de paseos actos recretivos durante casi 3 meses.

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Sanciones que también recibió por negarse a facilitar el número al que había llamado. Los presos solo pueden llamar a los teléfonos autorizados previamente y para vigilarlo se hacen controles aleatorios que el extesorero se queja solo le hacen a él hasta 2 veces al día y con castigo por quejarse. Otra vez sin paseos ni actividades. Pruebas que para Bárcenas demuestran que las presiones para que no tirara de la manta llegaron hasta dentro de Soto del Real.