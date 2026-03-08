El roce entre Washington y Madrid por Irán arroja sombras sobre el convenio de las instalaciones militares que usa Estados Unidos en España

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negara esta semana a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón en sus ataques contra Irán, Donald Trump arremetió contra el Ejecutivo y puso en la diana las instalaciones militares en las que se apoya desde principios de los años 50.

Se da la circunstancia, además, de que la prórroga anual del convenio que desde 1988 rige el uso de esas bases está próximo a vencer.

¿Es posible que se rompa el acuerdo entre ambos países?

Estados Unidos utiliza las bases de Morón y Rota desde los pactos de Madrid en 1953, pero se regula su uso desde el Convenio de 1988. Ahora, estas tensiones coinciden con la próxima fecha de renovación del acuerdo de cooperación.

Los expertos consultados, como el Almirante retirado, Juan Rodríguez Garat, sostienen que, pese a las tiranteces entre ambos países, ninguno de los dos está en condiciones actualmente de afrontar una modificación del convenio.

Y mucho menos, un abandono por parte de Washington, especialmente, de la base aeronaval de Rota, un punto único y absolutamente estratégico para Estados Unidos y para la OTAN, institución de la que España es miembro activo. De momento, la colaboración militar entre nuestro país y EEUU en Rota y Morón sigue funcionando como tendría que hacerlo entre dos aliados y miembros de la OTAN.