Lara Guerra 07 ABR 2026 - 23:38h.

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Raúl tuvo una cita hace tiempo en ‘First Dates’ y Manuel al verle en la televisión desde su casa sintió un flechazo, le buscó por redes sociales, hablaron, pero nunca llegaron a verse. Pero por fin se ha atrevido a conocerse y le ha preparado una cita en nuestro restaurante, sin que este tuviera ni idea de con quién iba a encontrarse.

Manuel aparece por las puertas del restaurante con una gran sorpresa, y es que tiene claro que esta noche quiere sorprender al máximo a Raúl; por ello nada más pasar ha sorprendido a Carlos Sobera y especialmente a Lidia Santos con algo bajo su brazo: una carta y un osito de peluche.

La reacción de Lidia Santos ante el peluche de Manuel: "¡Me encanta!"

El peluche se ha ganado por completo a la modelo y no ha podido evitar reaccionar; no sólo porque lo ha hecho el propio soltero sino que confiesa que "me encanta...¡Es como un bebé" Al escuchar estas declaraciones, Carlos Sobera no ha podido evitar preguntarle qué le pasa, a lo que ella le deja claro entre risas: "Mejor no te cuento...".

La cita completa de Raúl y Manuel en 'First Dates'

¡Dale al play para poder verla al completo!