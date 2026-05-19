Raquel descubre que la afición de su cita es su kriptonita: ¡Diviértete con este momentazo!

No te pierdas ninguna cita de la octava temporada de 'First Dates' en Mediaset Infinity

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Raquel vuelve a probar suerte por segunda vez en 'First Dates' pero con algunos cambios en su vida: Ahora no tiene trabajo pero se encuentra matriculada en el curso de acceso para mayores de 45 en la UNED y tiene actualmente una relación abierta. Sin embargo, quiere conocer a más gente porque "cualquier persona distinta" le va a "aportar algo" ya que no soporta el aburrimiento.

Su cita, Luis Miguel, también ha vivido una relación abierta de la cual le habla a Raquel durante la cena pero, más allá de esta coincidencia, ¿conectarán en otros aspectos? ¡Dale play y disfruta de su cita completa!

"Si volvemos sobre el tema vamos a discutir de verdad"

Al interesarse por las aficiones de su cita, Raquel descubre que en su tiempo libre Luis Miguel se dedica a hacer algo que ella no puede tolerar. "Se me atraviesa literalmente. Mira que no me importa si son fachas, me da igual, pero no puedo con esto", confiesa al equipo.

De hecho, mientras el soltero le argumenta los motivos por los que su hobby aporta al medioambiente, Raquel no puede ocultar su expresión de disconformidad pues considera que su gremio es "lo más egoísta que te puedes echar a la cara".

Tanto es así que, cuando Luis Miguel bromea sobre el tema, Raquel le advierte: "Si volvemos sobre el tema vamos a discutir de verdad. Es un tema con el que estoy muy irritada a nivel social". Es más, sabe que por su opinión le van a salir "haters mil", pero no le importa. Si quieres saber a qué afición se refiere, no dudes en darle play al video.