First Dates Madrid, 08 JUN 2026 - 23:30h.

El humor roto y la magia han protagonizado la cita de Niko y Sofía en 'First Dates'

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Niko es un joven de 25 años que se define a sí mismo como "un otaku de tres pares de narices" pero hace un inciso: "Me ducho, importante". Su carta de presentación en 'First Dates' es haciéndole un truco de magia a Matías y otro a Carlos Sobera, a quien deja sorprendido: "¡Wow!".

Y es que se dedica profesionalmente a la magia, un oficio con el que asegura que "se liga mucho quieras o no quieras". Tanto es así que le han llegado a decir "qué dedos tienes" o "hazme algún truco".

Con más de 100 parejas a su espalda, recibe a su cita de esta noche: Sofía, una colombiana que siente más atracción por los hombres españoles "rubios con los ojos azules y altos".

Sin embargo, cuando la soltera ve a Niko, se sincera con el equipo: "No basta con tener pelo rubio y ojos azules, hay que tener algo más que me haga a mi engancharme".

El soltero no tarda en mostrarle su talento oculto, la magia, pero no consigue ganar puntos con su cita: "Que lo primero que haga sea un truco de cartas, no. La magia no me parece sexy". ¿Surgirá lo conexión a lo largo de su cita? ¡Descúbrelo dándole play!

La decisión final de Niko y Sofía

Durante la cita, a Niko no parece estarle funcionando ni los trucos de magia, ni su humor "roto" para conquistar a su cita. Al final, saca un as de debajo de la manga y le muestra el espectáculo que tenía preparado: una sesión de hipnosis por sugestión. ¿Habrá funcionado?

Él tiene claro que quiere seguir conociendo a Sofía: "Es que me encanta". Sin embargo, a la soltera no: "Es verdad que me reí bastante pero siento que no tenemos la misma personalidad, ni tampoco los mismos gustos y somos muy diferentes, demasiado. Creo que no vamos a funcionar como pareja".

Y aunque Niko le deja caer que "todo es probar", lo cierto es que la soltera se niega: "Ya, pero me lo ahorro". Es en el momento en el que se despiden cuando el soltero hace un llamamiento para la audiencia que le esté viendo: "Si alguna quiere conocer a un mago con una buena varita, llamadme".