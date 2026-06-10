First Dates 10 JUN 2026 - 23:30h.

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Andrés tiene 59 años y está pluriempleado. Según el soltero, para él, lo importante no es el dinero, sino ayudar a las personas. Desde que era joven, ha trabajado en numerosas profesiones y se sigue formando en otras. Aunque, antes de todo esto, tuvo una vocación: “Quería ser cura”. Una confesión con la que ha pillado por sorpresa a Amparo, su cita de 'First Dates'.

La soltera estuvo casada 29 años con el padre de sus hijas, sin embargo, la relación no funcionó y terminó divorciándose. Ahora, quiere conocer a un hombre lo suficiente inteligente como para que sea capaz de romper el escudo que ella misma se ha puesto. Sin embargo, al ver a Andrés no ha sentido que él fuese el hombre que estaba buscando: "No es lo que esperaba", ha confesado.

La reacción de Amparo al saber que su cita quería ser cura: "Me ha echado para atrás"

Él, por su parte, no ha tardado en confesarle que hace años quería ser cura: "Estuve en un seminario". Ella se ha quedado con la boca abierta al descubrir esto y no ha dudado en hacerle más preguntas al respecto. A raíz de esto, Andrés le ha contado a la soltera que desde los diez años ha tenido claro que nunca se iba a casar. "Me encantan las mujeres", ha aclarado, a lo que la soltera le ha soltado: "Si te encantan las mujeres me tendrás que explicar el tema de ser cura".

"Estuve solo un año y tenía 12 años. Era un pueblo apartado con dos mil habitantes, no teníamos comunicación con el mundo exterior. Quería escapar de allí como fuese, a cualquier precio", ha explicado el soltero. Unas palabras que han extrañado a Amparo: "Ser cura para irte de tu pueblo... Pues no sé, esperas unos años más y te fugas para buscarte la vida, pero pensar en ser cura... Me ha echado para atrás, muchísimo".

¡Tensión al máximo! Andrés y Amparo rechazan quedarse a solas

Lo cierto es que la cita entre Amparo y Andrés no ha ido de la mejor de las maneras. Los solteros no parecían encontrar ni un solo punto en común. Tanto ha sido así que la incomodidad entre ellos no paraba de crecer hasta formarse un clima tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. "Su trato no ha sido de procurar agradar", ha confesado él. "Parece que no tenía mucho interés en conocerme", ha afirmado ella.

La tensión ha explotado cuando una de las camareras se ha acercado a ellos con la propuesta de llevarlos a un espacio más íntimo para que disfrutasen de un rato de Karaoke y baile. Andrés se ha negado inmediatamente y a ella le ha sentado fatal. "Podríamos haber ido, pero yo no obligo a nadie a hacer nada que no le apetezca", ha dicho ella indignada, antes de que ambos tomasen la decisión final. ¡Dale al play y no te lo pierdas!