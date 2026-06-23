Daria alucina cuando Adolfo se pone a cantar ópera en plena cita: “Es un poco personaje”

First Dates 23 JUN 2026 - 23:30h.

La pasión compartida por la música lleva a Adolfo a improvisar una sorprendente actuación de ópera

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Adolfo, un creador de contenido de 25 años de Madrid conocido por disfrazarse y grabar vídeos en bibliotecas, llega a 'First Dates' con la ilusión de encontrar a una chica con personalidad y las ideas claras. Su cita es Daria, una estudiante de Psicología de 22 años procedente de Bielorrusia y afincada en Madrid.

Durante la cena, Adolfo se interesa por conocer mejor a Daria y le pregunta por sus aficiones. La joven le sorprende al confesar su pasión por la lectura: “Últimamente me está encantando leer y estoy muy metida en la literatura clásica. Me he propuesto leer un libro cada mes y lo estoy consiguiendo”.

La conversación continúa por el terreno musical y Daria le revela cuáles son sus gustos: “Me gusta el rock alternativo, pero también me he viciado a Porta”. La confesión deja a Adolfo completamente descolocado: “¡No me lo puedo creer! ¿El del rap de Dragon Ball? Es brutal”. Entusiasmado por la coincidencia, no duda en proponerle cantar juntos uno de los temas del artista.

Adolfo: "Cantar no es lo mío, no canto muy bien. Sin embargo, la ópera te la puedo clavar mejor"

Poco después, Adolfo decide mostrar una faceta todavía más inesperada. “Cantar no es lo mío, no canto muy bien. Lo mío son más los berridos y los gritos. Sin embargo, la ópera te la puedo clavar mejor”, asegura antes de lanzarse a interpretar una pieza lírica en mitad de la cita. La actuación deja a Daria completamente sorprendida: “Es un poco personaje”.

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Lejos de sentirse avergonzado, Adolfo termina muy satisfecho con su exhibición: “Igual la actuación ha sido un poco más larga de la cuenta, por ponerle algún pero, pero yo creo que la he clavado”.