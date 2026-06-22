First Dates 22 JUN 2026 - 23:00h.

Lore se emociona tras las palabras de Josema, que asegura haber visto en ella a una mujer “entusiasta, apasionada y entregada”

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Lore, una informática de 41 años de Ciudad Real, llega a 'First Dates' con las ideas muy claras y sin miedo a mostrarse tal y como es. Desde el principio avisa a Josema, un taxista de 47 años de Toledo aficionado a la poesía. Lore le explica que su gato es lo más importante de su vida y

de su pasión por los peluches, dos aspectos que no terminan de convencer a su cita.

A medida que avanza la cita, Josema percibe la forma de ser de Lore y se lo hace saber con sinceridad: “Se te nota que te han hecho mucho daño porque eres una mujer entusiasta, apasionada, entregada, has dado mucho más de lo que te han dado”.

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Josema: "Tienes un corazón grande"

Lore se queda sorprendida con sus palabras: “Has visto todo eso con lo poco que has hablado conmigo”, a lo que él responde explicando su percepción: “Yo no lo he adivinado, me lo han dicho tus ojos y tus gestos, pero sobre todo tu manera de expresarte. Tienes un corazón grande, te lo veo”.

Lore no puede evitar emocionarse con lo que está escuchando: “Muchas gracias, no esperaba escuchar eso”. Al verla así, Josema le pide un abrazo y ella no duda en dárselo.