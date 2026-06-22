Clara Olivo 22 JUN 2026 - 18:00h.

Se acercan los meses de verano y el restaurante más famoso de la televisión se prepara para su especial de verano desvelando cómo son sus vacaciones y citas ideales

Llega el verano a Telecinco con 'First Dates Summer' de lunes a jueves a las 21.45 horas

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El verano es la estación por excelencia del amor. Las altas temperaturas, los días eternos, los atardeceres dorados y las noches de brisa cálida se convertían en el cóctel perfecto para desatar la pasión y vivir romances inolvidables. Estos días, el restaurante más romántico de la televisión abrirá sus puertas en su esperadísimo especial de verano, dispuesto a encender la chispa de decenas de solteros. Pero antes de recibir a los nuevos comensales, hemos querido someter a nuestros celestinos de 'First Dates' a un divertido test de "¿Qué prefieres?" para descubrir cómo son realmente sus planes veraniegos perfectos.

Aventura camper frente al codiciado todo incluido

A la hora de planear una escapada en pareja, el equipo está claramente dividido en dos bandos. Las almas más libres y aventureras, como Matías Roure y las gemelas Zapata, lo tienen clarísimo: la magia de una furgoneta camper no tiene rival. Sin embargo para Lidia Santos y Carlos Sobera, las vacaciones están para desconectar al máximo nivel, y prefieren un resort con todo incluido, justificándose con mucho humor: "Ya soy mayor".

En cuanto a hacer la maleta, cada uno tiene su propia técnica de supervivencia. Mientras que algunos se llevan "un bañador y ya está, hasta que se gaste como la vida", otros aseguran entre risas que viajan con las manos vacías y prefieren comprarlo todo en el destino.

El calor en la cama y los chapuzones con estilo

Sobrevivir a las noches españolas en pareja no es tarea fácil y la temida "cucharita sudando" genera auténtico pánico en el equipo. Casi todos prefieren refugiarse "cada uno en su esquinita de la cama" para poder dormir, aunque algunos añaden que "ya habrá tiempo a lo largo del día para juntarse y hacer cucharitas". Pero a la hora de refrescarse, Lidia o Matías defienden tirarse en bomba para no perder esa divertida "dosis infantil".

Gastronomía y el dilema del postre

Una cita de verano perfecta exige un menú a la altura y la idea de relajarse y disfrutar de una buena comida tradicional "con los pies en la arena" enamora a casi todo el staff, sin embargo, el conflicto surge al pedir el postre ¿El helado se comparte o no? Las opiniones son radicales: unos exigen que "cada uno con su helado" a la hora de saltarse la dieta, mientras que Carlos Sobera saca a relucir su lado más tierno y defiende el romanticismo de saborearlo juntos, incluso si eso implica "mezclar babitas".

¡Dale play al vídeo para descubrir todas las divertidas respuesta!