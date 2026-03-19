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'First Dates' cumple 10 años de amor y diversidad: Carlos Sobera y su equipo revelan su mayor aprendizaje

'First Dates' cumple 10 años: ¿qué han aprendido del amor Sobera, las gemelas, Matías y Lidia?
Carlos Sobera, Matías Roure, Lidia Santos y las gemelas Zapata hacen balance de esta década de amor y nos cuentan su mayor aprendizaje. Cuatro
Clara Olivo
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Parece que fue ayer cuando las puertas del restaurante de 'First Dates' se abrieron por primera vez, pero ya ha pasado una década. El formato que revolucionó por completo la forma de buscar pareja en televisión celebra su décimo aniversario por todo lo alto con una entrega muy especial que verá la luz el próximo miércoles 25 de marzo en Telecinco.

El balance de estos diez años es abrumador: más de 11.000 citas a ciegas que han dado como fruto una decena de bodas y el nacimiento de 13 bebés forjados al calor del programa. Para conmemorar este hito, la edición especial de aniversario vendrá cargada de sorpresas, nuevas citas, el esperado regreso de alguno de los solteros más emblemáticos y los testimonios de rostros muy conocidos.

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Si algo ha caracterizado a 'First Dates' es que ha sido un altavoz para dar visibilidad al amor desde la tolerancia absoluta, normalizando todas las formas de expresión, etiquetas, géneros o edades.

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La gran lección: del respeto al amor propio

Estar diez años viendo a gente enamorarse (y desenamorarse) a escasos metros de distancia tiene que cambiarte la perspectiva a la fuerza, por eso, hemos querido charlar con la familia del programa para descubrir cuál ha sido esa gran enseñanza sobre el amor que han aprendido.

El inconfundible Carlos Sobera lo tiene muy claro, y es que el pilar fundamental la mayor lección que se lleva es el "aprender a respetar a todo y a todos", aceptando con naturalidad cualquier forma de ser, de pensar o de vivir la sexualidad. Una visión que comparte con Matías Roure, quien asegura que tras la barra ha comprobado que el amor en la diversidad no tiene ningún tipo de límite, afirmando que existen "mil trillones e infinitas maneras de amar".

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Por su parte, Lidia Santos admite que es muy enamoradiza y eso es el verdadero motor de su vida. Y con una sonrisa nos cuenta que su gran aprendizaje es, que cuando el amor llega, llega de verdad, sin importar las edades o género, aunque "antes de enamorarte de alguien, te tienes que enamorar de ti misma", expresa.

Las gemelas Zapata ponen el broche y ambas coinciden en que no existen etiquetas y que la edad, la posición social o la ideología son barreras invisibles cuando hay química real. Como bien resumen las hermanas, da igual la etapa de la vida que estés atravesando, porque siempre estás a tiempo de encontrar el amor.

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Dale play al vídeo para no perderte todas sus respuestas ante la gran celebración del programa.

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