First Dates 18 MAR 2026 - 22:55h.

José María, soltero de 'First Dates' gasta una broma sobre el gimnasio a Carlos Sobera y este reacciona con humor al comentario

El discurso antifeminista de un soltero "repele" a su cita en 'First Dates': "Un machista puro y duro"

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Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entraba José María, un controlador aéreo de 54 años. El soltero asegura que "su edad mental es del 18 años", ya que es una persona que nunca para: "Me gusta salir y viajar". Desde el primer momento, el soltero dejaba claro que se tomaba la vida con sentido del humor.

Y es que nada más ver a Carlos Sobera, José María le decía: "Cuánto tiempo si verte, macho". Una afirmación que hacía que el presentador le preguntase: "¿Sin verme? ¿Cuándo me has visto?". "¿No me conoces?" le preguntaba el soltero, a lo que Sobera contestaba con cierto desconcierto: "No". "Anoche mismo te vi. En la tele", contestaba, entre risas, José Mª.

Carlos Sobera reacciona con humor a la broma del soltero

Las bromas del soltero no terminaban aquí, puesto que, nada más sentarse en la barra con el presentador, este no dudaba en hacerle un inesperado comentario: "Oye, te veo bien, de verdad. Se te nota el gimnasio". Un halago ante el que Carlos Sobera parecía no saber que responder, pero, antes de que pudiese decir algo, el soltero añadía: "No, que no vas digo" "Joder, será posible... ", decía Carlos ante el comentario de José María.

Carlos Sobera se tomaba la broma del soltero con humor y añadía: "Oye, perdona, tengo aquí unos oblicuos... Y tengo incluso diagonales, que quieres que te diga", aseguraba el presentador mientras señalaba su abdomen. "Sublime", añadía el camarero, Matías Roure. "Está bien, estás bien", decía seguidamente el soltero.

Tras este momento, José María continuaba en la barra hablando con el presentador, al que le explicaba que es una persona muy romántica y pasional, aunque en este momento está buscando algo serio: "En el amor me va bien, pero es difícil encontrar a alguien para compartir la vida". Cenará con Mayte, una productora y manager de 55 años.