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El momento 'Tierra trágame' de un soltero de 'First Dates' con su cita interpretando a Camela: "¿La vas a cantar entera?"

El momento 'Tierra trágame' de un soltero de 'First Dates' con su cita interpretando a Camela: "¿La vas a cantar entera?"
Kebin escucha a su cita interpretar Camela. 'First Dates'
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Los solteros trasladan su cita al reservado de 'First Dates' donde Lidia Santos les tiene preparado un karaoke. "¡Ay, que lache nena!", es la reacción de la soltera al verlo, aunque es la primera en animarse a cantar, mientras que su cita se queda con el rol de director de casting.

Al ritmo de Camela, la soltera agarra el micrófono e interpreta una de sus canciones más conocidas. "El momento ha sido 'Tierra, trágame'", reconoce Kebin al equipo a solas. Y es que, aunque su cita le pide que le siga el rollo, lo cierto es que no conoce la letra al completo, solo una frase y "de pasar por la feria de mi barrio".

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"¿Te la vas a cantar entera?", le pregunta el soltero directamente para acabar los dos sentados en los sofás. Allí le da como regalo lo que él considera que será "la moneda del futuro" y que es uno de los preciados objetos que colecciona.

Una decisión final marcada por la tensión

Llega el momento en el que tienen que decidir si quieren continuar conociéndose. Alba le gustaría tener una segunda cita porque le ha parecido "una persona buena con valores" y que tienen "muchas cosas en común" como, por ejemplo, la música o el terror.

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Sin embargo, la decisión de Kebin pilla por sorpresa a la soltera, quien no duda en mostrarle su molestia ante su explicación devolviéndole el regalo que le había hecho durante su cita: "¿Te los llevas?".

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