First Dates Madrid, 17 MAR 2026 - 22:06h.

Pau descubre que su amor platónico quiere ir a 'First Dates' y se pone en marcha para ser su cita: Así ha sido la reacción de la soltera

La reacción de un soltero de 'First Dates' al fijarse en el llamativo atuendo de su cita: "Con esas tetas haría maravillas"

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Pau, un modelo de 22 años, llega al restaurante de 'First Dates' con un 'outfit' que no está acostumbrado a llevar porque la ocasión lo merece. Y es que es un soltero "muy, muy especial" por un motivo: quiere conocer a una chica concreta.

Ella es Aitziber, una compañera de trabajo a que conoce desde hace dos años y con quien tiene "feeling" desde el primer momento. Sin embargo, "por tema de 'dónde tengas la olla, no metas la...'", nunca ha dado el paso de declararse.

Ahora, ha descubierto que tenía la intención de venir al programa a encontrar el amor gracias a una amiga que tienen en común: "Antes de que me la quite alguien, tengo que ser yo quien va ahí".

Para que intuya quién es quien le espera en la mesa del restaurante, Pau le hace entrega de un sobre con una pista a Carlos Sobera para que se lo de cuando atraviese la puerta: "Cuando lo vea, va a saberlo".

La soltera duda sobre quién es su cita: "¿Es Pau?"

La soltera entra por la puerta del restaurante "nerviosa" por descubrir qué le aventura la noche. Al ver el contenido del sobre, Aitziber abre los ojos con sorpresa: frente a ella se encuentra un emoticono que le resulta familiar.

"Tengo ese emoji en común con alguien, pero no sé si será eso", señala. Con su dislexia, lee la nota escrita en la parte posterior: "No sé si fue tu forma de reír, tus labios carnosos, tu mirada seductora o esa presencia que llena el aire. Solo sé que desde entonces, ninguna mirada me sabe igual".

Incrédula, la soltera afirma que le gusta que sea así. "¿Es Pau?", pregunta antes de darle un trago a su copa de vino. Nerviosa, es ella quien responde a si le gustaría o no que fuese él: "Sí o no, no lo sé. No sé qué pensar. A mí me atrae, pero no sé".

Aitziber, sorprendida con su cita

Al verle en la mesa del restaurante le pregunta: "¿En serio? ¿Qué haces aquí? Estoy nerviosa, ¿cómo que una carta?". Y es que la soltera hace una confesión al equipo del programa: "Yo realmente pensaba que él era gay porque yo tengo amigos gays y tienen ese 'feeling' conmigo, pero no va a más".