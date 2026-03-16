First Dates Madrid, 16 MAR 2026 - 23:16h.

Álex se reprime a soltar el dicho "típico de viejo", pero finalmente se lo dice a su cita

La reacción de un soltero de 'First Dates' al fijarse en el llamativo atuendo de su cita: "Con esas tetas haría maravillas"

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En la cita de Álex y Ciara en 'First Dates', la soltera siente curiosidad por saber si el soltero se querría casar: "Querer no es la palabra. Se tiene que dar". Sin embargo, a ella le gustaría. De hecho, ya sabe cómo querría que fuera: "Quiero un festival".

Sin embargo, ella ya se casó este verano, algo que sorprende a su cita. No obstante, siguió la tradición celta, quienes se casan "solo por un año": "En teoría seguiría casada pero como me ha dejado pues no. Así que ya está, un saludo".

Es en este momento en el que el soltero se abre y le confiesa que siempre ha estado con sus parejas "por su esencia": "Creo que toda mujer tiene algo". Una afirmación que comparte Ciara: "Todas las mujeres son bellas".

El dicho del soltero que disgusta a su cita

En cuanto a lo que dice su cita, Álex asegura que hay un dicho "típico de viejo" que refleja lo que ella dice sobre las mujeres. "No, no lo voy a decir", apunta riendo. Sin embargo, acaba soltándolo ante la estupefacción de la soltera. "Horrible. Se te puede pasar por la cabeza pero es como no lo digas, tete y más si ves que la persona es un poco liberal", reacciona a solas con el equipo Ciara.

"La mujer es bella", insiste el soltero. Y es que su cita está de acuerdo porque también se siente atraída por ellas. "Ostras. Ay, dios mío", reacciona en un primer momento Álex para después asegurar: "Me parece normal, a mi también me gustan".