A la cita de Alejandro le parece que la anécdota del soltero es la "mítica escena de terror"

Una soltera de 'First Dates' le relata a su cita la impactante experiencia paranormal que vivió: "Se me ponen los pelos de punta"

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Alejandro y Natalia son dos fanáticos de 'Star Wars' cuyos caminos se cruzan en este especial de 'First Dates', él vestido de Darth Vader y ella de Leia. Pero, ¿tendrán más cosas en común que les conviertan en la pareja ideal el uno para el otro?

Para descubrirlo, la soltera decide preguntarle por un tema que a algunos puede llegar a incomodar, pero que para ella es importante y ese es el de los alienígenas: "¿Crees en ellos?". "Creer que no hay nada me parece ingenuo porque con lo infinito que es el espacio...", le contesta él.

Y es que la soltera está totalmente convencida de que "seguro que hay gente que ha vivido una experiencia que realmente saben que hay algo ahí fuera". Una declaración que lleva a su cita a hacerle una confesión que le deja con los ojos abiertos.

La experiencia paranormal "bestia" del soltero

"Yo tema ovnis no como tal, pero experiencias paranormal yo viví una muy bestia", confiesa Alejandro ante la expectación de la soltera. Él narra una "mítica escena de terror" en palabras de Natalia. Sin embargo, es el 'plot twist' de la anécdota lo que consigue que la soltera abra los ojos de par en par y se eche para atrás de la impresión.

"Me quedé un minuto en shock porque no me creía lo que me estaba diciendo. Luego me levanté y no había nada", añade el soltera. Una experiencia paranormal "muy bestia" que deja estupefacta a su cita: "Ha dicho eso y me he asustado".