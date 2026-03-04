First Dates 04 MAR 2026 - 23:25h.

Un soltero de 'First Dates', carnicero y muy ligón, deja en shock a su cita al desvelar qué es lo que más vende en su tienda: "Es la especialidad"

Beatris tiene 24 años y es camarera. Es de origen búlgaro y con sangre gitana: "Somos de sangre fría y de corazón caliente". Sueña con ser DJ y quiere empezar a formarse en ello para lograrlo. En 'First Dates' busca un "caballero": "Los hombres han dejado de ser hombres, no te tratan como una mujer te tratan como un colega", aseguraba.

Su cita era Marcos, un estudiante de enseñanza sociodeportiva de 25 años. "Todo me lo tomo con humor", explicaba el soltero sobre sí mismo antes de conocer a su cita. Beatris al verlo se llevaba una grata sorpresa: "Es bastante mono. No me lo esperaba". Aunque, le llamaba la atención que el soltero llevase las uñas pintadas: "No es nada grave, pero no me gusta".

La sorprendente experiencia paranormal de la soltera

Una vez en la mesa, los solteros hablaban sobre sus gustos y aficiones y se sorprendían al descubrir que ambos querían ser DJs. "Aprender el uno del otro, sería la hostia", pensaba Beatris. Seguidamente, los solteros hablaban sobre cómo son en las relaciones y ella le confesaba que es una persona muy celosa. "Una persona celosa es complicado. Hay que trabajarlo", le decía él, tras contarle que, aunque tuviese pareja, no tendría ningún problema en darle un pico a alguien durante un juego con amigos.

"No no... Yo soy muy celosa, es lo que hay. Intento llevarlo para no serlo tanto, pero es que me hierve la sangre", contestaba ella. Tras esto los solteros se sinceraban sobre sus miedos y Beatris compartía un impactante episodio paranormal que vivió con una amigas y que todavía le "pone los pelos de punta":

"Estaba en casa de una amiga, estábamos yo y otras dos amigas sentadas en el sofá, miramos las tres hacia la puerta y el cerrojo, que tienes que darle a un botón por cojones, poquito a poco se va abriendo. De repente se abre la puerta y vemos la sombra de una mano. Las tres nos quedamos blancas", contaba Beatris. "Hubiese intentado darle una explicación", pensaba él sobre la historia de su cita.

La decisión final de los solteros

Tras la cena, los solteros se iban a una sala más íntima en la que practican con una mesa de DJ antes de tomar la decisión final. Marcos daba primero su respuesta: "Sí, tendría segunda cita para seguir conociéndola. Aunque sea celosa me la puedo jugar un poco". "Sí, y así nos soltamos un poco más y hablamos bien sin esos nervios, más sueltecillos", respondía Beatris.