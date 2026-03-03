Marcos quiere pasar la noche en Madrid con María, pero su cita prefiere volver a Canarias con su hija

Marcos, de Valladolid, le propone a su cita en 'First Dates' pasar la noche en Madrid para conocerse "más". Una propuesta que rechaza la soltera justificándose asegurando que su hija necesita trabajar.

"Deja a tu hija. Yo dejo a mis hijos, son mayores. Tú te quedas conmigo, cogemos un hotel, nos conocemos más... No es que vaya corriendo, es que convendría que nos quedáramos en Madrid un día o dos para conocernos más", insiste el soltero. Esta invitación lleva a María, de 76 años, a creer que "seguramente piensa en sexo" pero ella no está en el 'mood': "A primera vista no".

Y, aunque la soltera le repite que tiene que irse a Canarias para llevar a su hija, su cita no se rinde. "Yo siempre primero mis hijos", le señala María. "Tiene que vivir su vida, tú vive la tuya, ¿o no? Tú cómo vas a vivir con tus padres... Eres mayor, tienes que vivir tu vida", le pregunta a solas al equipo del programa.

Sin embargo, a Marcos le parece esencial y por ello, vuelve a replantearle el plan con otras palabras: "No pasa nada, somos mayores. Cogemos el hotel cuando salgamos de aquí, pasamos el día mañana a gusto a conocer Madrid, te vas tú a Canarias y yo a Valladolid. Pero ya es distinto: Ya hemos convivido más, hemos hecho el amor juntos porque nos apetece a los dos, sino no". "Yo pensaba que es un poco pesado para mí", confiesa la soltera a cámara.

La determinante decisión del soltero

El plan del soltero no parece seducir a su cita por lo que Marcos decide preguntarle con claridad si para ella es importante el sexo. "No, para mí primero va el cariño", responde María.

La hostilidad de la soltera a irse con su cita a un hotel lleva finalmente a tomar una decisión a Marcos: "¿Qué hacemos aquí si no quieres dar pasos de momento?". De hecho, cuando les proponen ir al reservado el vallisoletano es tajante: "A lo mejor nos vamos ya".

Marcos continúa explicándole a la polaca el motivo que le ha llevado a tomar esta decisión: "Si no hay, no hay. Para qué vamos a perder el tiempo. No pasa nada". Una actitud que le parece a María que "estuvo muy feo".

La camarera vuelve con cierta preocupación para saber lo que ha ocurrido y el soltero le pide la cuenta. "Creo que te he respetado. A mí me gusta hablar muy claro. Creo que yo me explico muy claro y muy bien. No me gusta forzar la situación", se justifica con su cita.

La decisión final

Llega el momento de tomar la decisión final y, aunque a Marcos le ha gustado su cita "de presencia", le confiesa que su negativa a quedarse a Madrid le ha llevado a tomar esta decisión.

"A parte que tú quieres que yo esté contigo en un hotel. Yo en primera cita no hago eso nunca", reacciona María. Además, hay otro motivo por el que no le gustaría tener una segunda cita: "Estás un poco mayor para mí".