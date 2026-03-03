El motivo por el que la soltera no bebe cerveza lleva a su cita a confesarle la "alergia bastante rara" que padece

Priscila no le teme al compromiso y se lanza a la piscina cuando se enamora, por eso viene sin ningún temor a encontrar a un nuevo amor en 'First Dates'. La soltera tiene clarísimo el prototipo de hombre que le atrae y las cualidades físicas de Toni, su cita elegida para la cena, encajan a la perfección en ese molde.

Lo que ellos no se esperaban es que iban a conocer una de sus curiosidades tan solo con su elección de la bebida. El soltero opta por una cerveza, mientras que Priscila continúa con su Acquarius por un motivo que lleva a su cita a confesarle una 'rareza' suya.

El soltero padece alergia al frío

La soltera le revela a Toni que no toma cerveza porque no le sienta bien puesto que es intolerante al gluten. "De momento no me han quitado nada de alimentación pero tengo una alergia bastante rara. Yo soy alérgico al frío", le confiesa el soltero.

Esta condición le lleva a Priscila a preguntarse qué hace su cita en invierno. "Taparme hasta las orejas", revela mientras su cita no puede contener la risa. "Me salen ronchas por todos lados. Esto me ha pasado a mí a los 30 años, eh", añade.

Por lo que la soltera comienza a descartar el plan de subir a Sierra Nevada juntos, aunque su cita le insiste en que puede ir mientras esté tapado. "Este hombre se me muere allí", bromea Priscila con el equipo.