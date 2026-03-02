First Dates 02 MAR 2026 - 22:50h.

Ruy propone darle un masaje a María y ella lo rechaza: "Si hubiera sentido esa complicidad..."

La dura historia de un soltero de 'First Dates' que estuvo 9 años en tratamiento de diálisis: "Vi a dos personas falleciendo en las sesiones"

Compartir







Ruy ha llegado a First Dates para encontrar el amor tras diez años soltero. El hombre es originario de Brasil, pero ahora vive en Barcelona y durante toda su vida ha viajado mucho por todo el mundo para estudiar las ciencias espirituales y místicas: "Yo soy médico animosico, arcomor de la casa real sagrada de Cirus Grey Alfa, conector atemporal del grupo de sabios y guardián de la psique humana y galáctica", contaba a Carlos Sobera mientras esperaba a su cita.

Actualmente es profesor de yoga y masoterapeuta y ha creado una técnica que se llama nemosía cuántica: "Es un carácter de mi alma, que es un alma sanadora a través de la energía nímica". Además, ha impresionado a su cita con otros tipos de masajes que ha creado y los libros que ha escrito a lo largo de su vida. A pesar de que Carlos Sobera se haya quedado impresionado por su actividad profesional, a Ruy le ha dado tiempo a tener una vida amorosa activa.

María es valenciana y también ha ido al programa para buscar el amor, pero parece que Ruy no le ha gustado a primera vista: "Le saco un par de dedos y me gusta una persona más alta que yo. Físicamente no he sentido nada de conexión, cero. Al principio me ha dado un 'yuyu' que no veas", reconocía ella al verle en la barra.

"Si hubiese sentido esa complicidad, me habría dado el masaje"

Tras la cena entre el brasileño y la valenciana, ambos han ido al reservado de First Dates para encontrarse con una sorpresa que Ruy tenía preparada para su cita. El masajista quería demostrarle sus dotes profesionales y ha invitado a María a tumbarse en la camilla para hacerle un masaje espiritual: "Me daba un poco de grima, me resultaba muy violento que tocara mi cuerpo", admitía ella.

Por eso, los dos han preferido mantener una charla tranquila en el sofá y dejar de lado la camilla. Durante su conversación, Ruy confesaba que le había gustado María y que le había caído muy bien: "Independientemente de lo que pase, yo creo que podremos ser grandes amigos". Por su parte, María le ha dicho que no se ve como pareja con él, pero que sí podrían ser amigos: "Si hubiese sentido esa complicidad, me hubiese dejado dar este masaje", reconocía ella.

Su decisión final en First Dates

A pesar de tener en común "algo que es más espíritu que materia", según Ruy, no ha habido suerte esta vez para encontrar el amor en el programa. Ninguno de los dos solteros ha querido seguir conociéndose por sus diferencias y la falta de energía y conexión a primera vista durante su cena, aunque no descartan una amistad fuera del programa.