Un soltero de 'First Dates' se sincera sobre sexo con su cita y desvela qué es lo que nunca ha querido probar: "¿Y si me cambio de acera, qué?"

Solteros de 'FD'. 'First Dates'
Gloria tiene 51 años y es técnica de cuidados auxiliares de enfermería. Hace 5 años desde que está soltera, aunque "en papeles" sigue casada: "Se equivocaron con mi nombre y no hemos vuelto a firmar", explicaba. En 'First Dates' busca un compañero de vida, sobre todo, ahora que "ha descubierto el sexo": "Pensaba que era asexual, pero un día viendo la televisión eso se despertó y he empezado a descubrirme".

Su cita era Alfonso, un dependiente de 51 años. Al verlo Gloria no se ha mostrado muy satisfecha: "No es el típico chico que esperaba que me trajeran. Últimamente lo único que me tiro son niños de 30 años y claro están cuidadetes", confesaba. Por su parte, al soltero su cita le ha encantado: "Habéis acertado en todo".

Los solteros se confiesan sobre sexo en su cita

Los solteros comenzaban a conocerse durante la cena y ambos coincidían en que ninguno de los dos tenía hijos. "Que felicidad la nuestra que todo lo que cobramos es para nosotros", decía ella. Y es que a Gloria nunca le han gustado los niños, ya que prefiere los animales, en especial, su perro Gustavo. Un nombre que a Alfonso no le ha gustado: "No lo veo adecuado para un perro".

Más tarde, los solteros respondían a preguntas sobre sexo. La primera, cuánto tiempo llevaban sin sexo de calidad. "Hace medio año", respondía él. "Yo no hace mucho", decía Gloria, que más tarde confesaba: "No quería contestar porque claro para mí fue esta semana". También, ambos compartían sus experiencias más satisfactorias en la cama. "Me gusta que se bajen al pilón", admitía ella.

Asimismo, Gloria y Alfonso confesaban qué era lo que nunca habían probado en el sexo. Una pregunta ante la que el soltero respondía con mucha sinceridad: "Los juegos de la otra acera porque aún no lo admito y creo que voy a tardar mucho tiempo en admitirlo". Una afirmación ante la que la soltera sostenía: "Es cuestión de probarlo. Con cariño, despacito, un poquito de aceitito y verás como te gusta. Si a todos los hombres os gusta por ahí detrás".

Alfonso aseguraba que para esas cosas siente que "aún es un poco antiguo": "Las mujeres queréis que experimentemos los hombres y no debemos. ¿Y si me cambio de acera, qué? Se empieza por poco y se acaba por mucho. No empezando no hay que acabar", le explicaba el soltero a Gloria.

La decisión final de los solteros

Antes de terminar su cita, los solteros bailaban muy pegados en la sala de intimidad total y Gloria sentía que Alfonso realmente "podría llegar a gustarle mucho". Además, ambos se daban dos dulces besos en la mejilla con los que daban por finalizado su primer encuentro antes de tomar la decisión final.

¿Quieren Gloria y Alfonso una segunda cita? El soltero era el primero de los dos en responder: "Sí. A mi si me gustaría. He estado muy cómodo y pienso que tenemos bastantes cosas en común". "Sí, a mi también. Tienes unos ojos bonitos y se pueden aprender muchas cosas. Te voy a hacer descubrir lo que es la parte de atrás, que dices tú que tienes mucho miedo, digo yo que lo disfrutarás", respondía ella.

