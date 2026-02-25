First Dates 25 FEB 2026 - 23:00h.

Jorge, soltero de 'First Dates', le cuenta a Carlos Sobera los duros momentos que vivió por su enfermedad renal

Un soltero de 'First Dates' sale del armario públicamente al hablar sobre sexo con su cita: "He tenido alguna aventura con algún amigo"

Compartir







Carlos Sobera recibía en el restaurante de 'First Dates' a Jorge, un asesor deportivo de 49 años. Debido a su apariencia fuerte y ruda, el soltero aseguraba que suelen tener una imagen de él muy diferente a la real: "Intento ser muy pacificador". Llega desde Canarias y con muchas ganas de encontrar a una mujer especial con la que poder disfrutar de la vida.

Nada más entrar, Jorge se sentaba con el presentador, quien le preguntaba sobre sus pasiones y los motivos por los que ha tomado la decisión de venir al programa. En ese momento, el soltero se sinceraba con él, contándole uno de los momentos más duros de su vida y por el cual siente que se ha hecho más fuerte mentalmente.

El soltero se sincera con Carlos Sobera sobre su momento más duro

El soltero le contaba a Carlos Sobera que a sus 49 años está ya jubilado desde hace 8 meses. "Me operé del riñón. Tengo un trasplante, entonces tengo la incapacidad total. Trabajo a tiempo parcial en una asesoría deportiva", explicaba Jorge. Era entonces cuando el presentador le preguntaba por las marcas que tenía en el brazo: "Son fístulas arteriovenosas que se forman de inyectar", aclaraba él.

Seguidamente, el soltero se sinceraba sobre esta etapa tan complicada en su vida: "Lo he llevado bien. He salido de las sesiones más o menos bien. He visto gente mayor que no sale tan bien. En los 9 años que estuve en diálisis vi a dos personas falleciendo, fallecieron en las sesiones. Son cosas que te marcan. Muy duro. Mentalmente lo gradezco porque me endureció muchísimo me hizo replantearme muchas cosas de mi vida".

Asimismo, Jorge hablaba con Carlos Sobera sobre sus pasiones y le contaba que durante muchos años había sido culturista: "A los 13 años empecé con las pesas y el culturismo. Empecé a competir y en el 2004 conseguí el carnet profesional de culturista. Me retiré hace 11 años por enfermedad", relataba el soltero, que también confesaba que verse obligado a retirarse fue algo que llevó muy mal:

"Tuve un intento de suicidio el segundo año que estuve en diálisis porque mi autoestima bajo por los suelos. Vivía de mi cuerpo y ya no podía vivir de él. Te replanteas tu vida", explicaba el soltero. Ahora, Jorge quiere dejar todo esto atrás para comenzar una nueva etapa. ¿Encontrará el amor en 'First Dates'?