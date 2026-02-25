First Dates 25 FEB 2026 - 22:40h.

Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entraba Daniel, Kamon para sus amigos, un recepcionista de 33 años. Se define como "un friki" y no se avergüenza de ello: "Me encantan los videojuegos, el anime y hago cosplay de hombre y mujer". Busca una chica afín a él con la que pueda hablar y divertirse. En cuanto al físico, no tiene ningún tipo específico, solo quiere que haya conexión.

Su cita era Lu, de 27 años. "He sido friki toda la vida", eran las palabras con las que la soltera se presentaba al programa. Al verla, Daniel se quedaba impactado: "Es una reina. Casi me cuesta saludarla". Ella, por su parte, sorprendía al soltero con un regalo: unas figuras de dos videojuegos. Algo que al soltero le encantaba: "Ya tenemos dos cosas en común".

Ya en la mesa, los solteros hablaban sobre el amor y Daniel le contaba a Lu que había estado en una relación de 10 años que terminó hace un par de años. A la soltera su cita le parecía "bastante atractivo" y, a medida que continuaba hablando con él, se asombraba de las numerosas cosas que tenían en común: "Tenemos una afinidad bastante fuerte".

Los solteros hablaban sobre sexo y ambos respondían a la pregunta de qué importancia le dan al mismo. "Un 8. No es imprescindible, pero es necesario", respondía él. "No soy sexualmente muy activa, pero a la hora de tener relaciones araño espaldas y me gusta que me arañen", confesaba ella.

También, ambos se sinceraban sobre su sexualidad al momento de contestar si en algún momento habían fantaseado con alguien de su mismo sexo. "En mi caso soy bisexual", afirmaba él, a lo que ella respondía muy sorprendida: "¡Yo también". "He tenido alguna aventurilla con algún amigo, pero nunca he tenido nada formal", contaba Daniel.

Tras desvelar sus experiencias con otros hombres, el soltero confesaba: "Como esto lo vea mi familia... Estoy saliendo del armario delante de mi familia". "La mía ya lo sabe. Se lo contó mi prima a todos", le decía Lu, quien pensaba que era increíble que ambos fuesen bisexuales: "Sé que me entiende y no me voy a sentir juzgada".

La decisión final de los solteros

Antes de terminar su cita, los solteros iban a una sala más íntima en la que Lu sorprendía a Daniel enseñándole una de sus coreografías de K-pop favoritas. "Baila muy bien. Se nota que tiene una pasión, que es muy bonita", decía el soltero sobre el baile de su cita. Ella se sentía alagada aunque le decía que por culpa del corsé que llevaba no ha podido demostrar su habilidad por completo.

Seguidamente, los solteros tomaban la decisión final. ¿Quieren una segunda cita? Daniel era el primero en contestar: "Sí, tendría una segunda, una tercera, una cuarta... Me encantaría verme 'One Piece' contigo, y eso son muchas citas". "Sí, la verdad que si. He tenido una conexión bastante grande. Quiero realmente conocerte y ver a qué punto llega", respondía ella.