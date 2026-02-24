First Dates 24 FEB 2026 - 22:50h.

Cynthia tiene 32 años, es criminóloga y detective privado que llega desde Madrid para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. Se define como una persona sincera, que va de frente porque para ella es mejor una verdad que duela.

Confiesa que es muy enamoradiza, pero sus relaciones suelen ser "trágicas". Al llegar a la mesa del restaurante, Carlos Sobera se ve sorprendido por su trabajo como detective privado, ya que asegura que es especialista para encontrar infidelidades. Sin embargo, para detectar las de sus propias relaciones no ha sido capaz y es el motivo que le ha traído hasta el restaurante.

Por la puerta llega Katriell, un estudiante de cine e interpretación de 29 años que llega desde Madrid para buscar a su otra mitad en el lugar del amor de Carlos Sobera. Se considera una persona luchadora que siempre busca alternativas para conseguir sus objetivos; "un cazador".

Katriell, contento con su cita de la noche: "Es guapa y tiene una sonrisa bonita"

Después la pareja se ha visto por primera vez desde la barra del restaurante, en la que las primeras impresiones también han aparecido. A Cynthia no le ha "terminado" de gustar, pero está dispuesta a conocerlo sin dudarlo. El soltero le comenta que es de Brasil y que lleva un año y nueve meses viviendo en España. A Katriell parece que las mariposillas se le han despertado al encontrarse con su cita: "Me gusta físicamente, es guapa, tiene una sonrisa bonita y un pelo arreglado".

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde van a descubrir si están hechos el uno para el otro o si, sin embargo, esto se queda en una bonita amistad. Desde la mesa, Katriell le comenta su gran gusto por el arte, además, le explica que tiene un reto en el gimnasio al frente, pero "hoy lo he roto para venir a verte", le confiesa.

Cynthia le cuenta que pese a ser tan sonriente también tiene un buen carácter. Mientras que le contaba esto, se da cuenta de que tiene una teta fuera; algo que ha reclamado a su cita por no avisarle: "Anda que me avisas, una hora...que vergüenza por dios"