Un soltero de 'First Dates' conoce a Aurelio, un joven de Venezuela de 28 años

Lois tiene 24 años, es ayudante de cocina y estudiante y llega desde Camariñas, A Coruña, para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. Se considera enérgico, pero si se le acaba su batería social no hay vuelta atrás. No le gustan las etiquetas por lo que se define como aleatorio, quiere que le miren y que la gente dude.

En el amor, detalla a Carlos Sobera que no le ha ido bien porque su "aleatoriedad es difícil de llevar". Le gustaría una relación normal, ir quedando poco a poco y tras eso plantearse convivir con esa persona. Su cita de la noche es Aurelio, un camarero y músico de 28 años que llega desde Madrid para conocer a su persona ideal.

Nada más encontrarse en la puerta de 'First Dates' Aurelio se ha sentido muy afín porque ha encontrado en Lois una persona conocida. Sin embargo, entre risas, al conocer que su cita es de Venezuela, Lois confiesa que ha tenido algunas malas experiencias con ellos. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para poder conocerse mejor y descubrir si están hechos el uno para el otro.

Aurelio niega a Lois el beso apasionado por "pudor"

Ya desde la mesa, la pareja comienza a hablar sobre su día a día, sus hobbies y su expectativas ante una futura relación. En el amor, Aurelio quiere conocer gente, ampliar relaciones, ya que él ya tiene una pareja estable; sin embargo, esto ha sido un detonante para que Lois no le vea como nada más que "un polvo". Sobre qué esperaban en la noche de hoy, la ayudante de cocina confiesa que le gustaría encontrar el amor de su vida y no ha dudado en preguntarle si puede ser él, a lo que Aurelio le ha soltado un tajante "no lo creo".

Después de la cena, ambos han podido disfrutar de un momento más íntimo y pese a que Aurelio le había tocado darse un beso apasionado con su cita, no se ha mostrado receptivo por "pudor". Asimismo, ha dejado claro ante 'First Dates' que no está preparado para pensar en eso.