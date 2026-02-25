First Dates 25 FEB 2026 - 23:25h.

Descubre al completo la cita de Jorge e Ivana en 'First Dates'

Un soltero de 'First Dates' se sincera sobre sexo con su cita y desvela qué es lo que nunca ha querido probar: "¿Y si me cambio de acera, qué?"

Compartir







Jorge es un asesor deportivo de 49 años que llegaba desde Canarias a 'First Dates' con el objetivo de "encontrar a una persona con la que disfrutar la vida desde otro prisma". El soltero está jubilado por incapacidad total debido a que durante 9 años estuvo en tratamiento de diálisis. Ahora, quiere dejar todo esto atrás y comenzar una nueva etapa en su vida. Si puede ser con un nuevo amor, mejor.

Su cita era Ivana, una chica italiana de 52 años. "Soy una mujer imponente, pero soy simpática y emotiva", aseguraba la soltera. Nada más verla, la primera impresión de Jorge ha sido muy buena: "Es atractiva, me gusta. Físicamente no intenso ser alguien muy superficial, pero me gustan las chicas atléticas y está musculada, me gusta".

Jorge no tardaba en contarle a Ivana la enfermedad que padeció y le mostraba las marcas que el tratamiento de la diálisis le dejo: "Son aneurismas que salen por inyectarme, no se quita. Mis riñones fallaron". A ella le sorprendían las marcas y aseguraba que, en su lugar, ella se las habría quitado: "Si yo tuviera esos granos me lo quitaría porque no querría volver a pensar en lo que me pasó".

Ivana carga duramente contra los hombre canarios

Una vez en la mesa, Ivana sorprendía a Jorge al lanzarle una pregunta de lo más brusca e inesperada: "¿Tú también eres machista como todos los canarios? El soltero se quedaba sin palabras y ella se explicaba: "A los hombres canarios los veo machistas, cerrados en su propio mundo. No tiene la vista a 360 grados". Una opinión que molestaba a Jorge: "Comete el error de generalizar ante una cultura cuando Canarias es un archipiélago muy grande".

Ivana continuaba criticando a los hombres de Canarias, asegurando que con sus amigos se comportan diferente: "No me gusta que delante de mí diga que no mira a otra chica y después de fiesta con los amigos están con la baba en la boca por otra otra mujer "Con los amigos no te vas a comportar siempre igual", respondía él, que además aseguraba: "No sé con qué clase de hombres ella estará... Con un canario seguro que no".

Ivana habría el abanico y cargaba directamente contra todo el género masculino: "Los hombres buscan una mujer independiente y cuando la encuentran no les gusta", aseguraba. "Ustedes no aceptan cuando una mujer está en menopausia", añadía también la soltera. Unas afirmaciones ante las que Jorge le soltaba: "Estás muy traumatizada".

La decisión final de los solteros

Ivana contradecía al soltero: "No estoy traumatizada, pero he crecido así pensando en el príncipe azul y después "boom" porque no encontraremos nunca a la persona perfecta". Seguidamente, los solteros tomaban la decisión final. ¿Quieren una segunda cita? Jorge era el primero en responder:

"No me gustaría porque creo que tiene cicatrices que tiene que todavía curar del pasado. Te veo parcial sobre los canarios o de los hombres en general y no es bueno generalizar. No todos somos iguales". A continuación, Ivana daba su respuesta: "Yo tampoco. No he dicho "uy madre" y si no tengo esa chispa pues… No hay segundo capítulo".