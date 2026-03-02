First Dates Madrid, 02 MAR 2026 - 22:29h.

La soltera le confiesa que todavía no ha mantenido relaciones sexuales y su cita cuenta cómo perdió él la virginidad al equipo

Un soltero de 'First Dates' se sincera sobre sexo con su cita y desvela qué es lo que nunca ha querido probar: "¿Y si me cambio de acera, qué?"

Compartir







Yerai, de 18 años, le pregunta a su cita en 'First Dates' si tiene algún tema tabú o si, por el contrario es capaz de hablar cualquier cosa. "Yo por hablar, puedo hablar de todo", le contesta Pablo, de 21, seguro de su respuesta. Por esta razón, la soltera siente confianza como para hacerle una confesión: "Yo voy a ser muy sincera, sobre las cosas sexuales no entiendo nada".

Y es que, para Yerai, el sexo "no es algo vital como comer, dormir o beber agua": "Yo siento que una persona puede vivir tranquilamente sin hacer eso. Lo digo como persona que no ha experimentado eso". "Podía haberse tirado un triple diciéndome que lo ha hecho o no haber dicho nada, pero me ha gustado que sea sincera en ese aspecto", reacciona el soltero a solas.

Que le haya gustado su sinceridad no significa que Pablo esté de acuerdo con su cita: "Para mí es una cosa importante, es decir, hay que saber entenderse. ¿Puedes vivir?, sí. Pero para mí en una relación es esencial". Y, aunque la soltera lo comprende, lo cierto es que le parece "complicado” porque no tiene “mucho conocimiento". De hecho, confiesa que, cuando le pregunta a su madre sobre el tema y ella se lo cuenta, su reacción es de sorpresa: "Me choca un poco".

Esta conversación lleva al soltero a recordar cuando perdió la virginidad, sobre todo cuando Yerai le revelan le han dicho que la primera vez "es muy mala".

La experiencia del soltero en su primera vez

Pablo aporta a su cita otra perspectiva confesándole que para él no fue una experiencia mala y que, al igual que le dijo su madre, "después se va mejorando". "Yo la perdí tarde", le tranquiliza a su cita. "Podría haberla perdido antes pero dije 'No me veo preparado ahora mismo'", añade.

De hecho, hasta que dio el paso transcurrieron 11 días, revela Pablo al equipo a solas: "Mucha paciencia tuvo ella". "Yo me hice un audio conmigo mismo en el Whatsapp diciéndome 'Venga tío, tienes que hacerlo'. Lo tengo guardado de recuerdo", cuenta al programa.

No obstante, siendo sincera con el soltero, Yerai le indica que no se siente preparada para ello. "Me gusta que Pablo no me haya presionado y no haya tenido prisa porque se ve que es tranquilo. Lo he sentido fluido", afirma al equipo.