First Dates 04 MAR 2026 - 23:10h.

Descubre al completo la cita de Laura e Iván en 'First Dates'

Un soltero de 'First Dates' comparte el duro episodio de bullying que sufrió por su orientación sexual: "Me metieron un navajazo en la mano"

Compartir







Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entraba Laura una mujer de 46 años que se define como una chica alegre y "madre que me follaría". Y es que, la soltera asegura que muchas veces le han dicho que es una "MILF" y que desde que se divorcio tiene mucho éxito con los chicos jóvenes. En el programa quiere conocer a un chico que, sobre todo, sea simpático.

Su cita era Iván, un carnicero de 48 años conocido como 'El soltero de oro' en TikTok, red social en la que empezó a hacer directos para promocionar su tienda y que acabó siendo un espacio de "ligoteo". Al verlo, Laura se ha horrorizado por su pantalón: "¿De qué época sale? No es feo pero no es mi tipo". Un sentimiento que él compartía: "Tenía las expectativas más altas"

Las experiencias de Iván en su carnicería impactan a Laura

Una vez en la mesa, Iván le relataba a Laura sus experiencias con mujeres en su carnicería: "Ligas más que en la discoteca". "Hay mujeres para todo", aseguraba ella sobre las "batallitas" que el soltero le estaba contando. Más tarde, el soltero lanzaba una pregunta a su cita: "¿Sabes qué es lo que más se vende?"

Antes de dejarle tiempo para responder, el soltero contestaba, entre risas: "El rabo es lo que más se vende (...) Depende quién lo pida le puede salir más barato o más caro. El rabo lo vendo y la que quiere se lo corto a trozos o se lo lleva puesto". Unas palabras que dejaban a la soltera en shock, quien, tras conocer más sobre los gustos sexuales del soltero, pensaba: "Demasiado libertinaje".

La decisión final de los solteros

Nada más terminar su cita, los solteros tomaban la decisión final. Laura era la primera de los dos en dar su respuesta: "No me gustaría tener una segunda cita porque no es mi prototipo. Se ha mostrado demasiado lanzado con eso del rabo, que si la carne... tanto showman". A continuación, Iván contestaba: "No me gustaría. No es mi tipo". "Pero el rabo bien que me lo querías vender", replicaba ella.