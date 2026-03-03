El soltero saca el tema de la política durante la cita para descubrir si a Laika le molestan las banderitas de España

Álvaro tiene una pregunta importante para su cita en 'First Dates' y la lanza a discreción: "¿Tienes algún problema con las banderas de España?". Sonriendo, la soltera le responde que "no", por lo que el granadino se alivia: "Menos mal".

Este hecho despierta la sospecha de su cita: "Pero, ¿porque eres...? Yo es la política, no". Y es que para Álvaro la bandera de España va más allá de ser de derechas: "Me gusta llevar mi bandera de España. En mi casa la tengo, me gusta cuando juega la selección, esas cosas. Soy español, tengo que estar orgulloso de mi bandera".

Sin embargo, Laika le confiesa al equipo que no está muy de acuerdo con el soltero: "A mi la bandera de España no me gusta, la de Andalucía es más bonita. La de España es muy fea, unos colores rojo y amarillo que ni pegan".

En cambio, a Álvaro le confiesa que de política no le puede hablar porque no entiende sobre el tema: "No opino". No obstante, él le revela que es de "extrema derecha". "Yo, por ejemplo, la extrema derecha no quiero que salgan, ni que gobiernen porque tengo muchos amigos mariquitas y los pobres, como me los maten a todos me quedo sin amigos", afirma entre risas a la cámara.

La soltera desconoce quién es Abascal

El soltero continúa informándole sobre sus creencias contándole a quién votaría. No obstante, cuando va a argumentarle el motivo por el que lo votaría, Laika le corta: "¿De quién? ¿Santiago Abascal de dónde es ese hombre?".

Álvaro le responde que es de Madrid, pero la realidad es que se refería a su persona: "Es que no sé quién es el Abascal. Tú me dices Pedro Sánchez y yo sí sé quién es".

La soltera también pregunta por la ideología de "a quien llamaban coletas". "Tengo que coger el libro de historia y darle unas clasecillas", reacciona Álvaro.