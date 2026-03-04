First Dates 04 MAR 2026 - 22:55h.

Descubre al completo la cita de Rubén y Marcos en 'First Dates'

Rubén tiene 19 años y es perfumista. "Me encanta oler a fruta porque se puede comer muy fácilmente", declaraba. El soltero llegaba a 'First Dates' buscando a un chico con el que tener una relación seria y que físicamente fuese alto y "guapo de cara". Su cita era Marcos, un estudiante de ciencias políticas y economía de 18 años.

Nada más comenzar su cita, los dos solteros concedían en que ambos querían algo serio. "Todo el mundo busca sexo. Solo saben mirarte el cuerpo", aseguraba Rubén, que también explicaba que para él, que suele maquillarse, ha sido muy complicado encontrar a alguien para una relación cerrada porque "no le toman en serio": "Que me maquille no significa que sea femenino".

Rápidamente y sin rodeos, Rubén le decía a Marcos que quería conocer a un chico masculino y que su prototipo era "literalmente lo opuesto a él". Lejos de tomárselo mal, Marcos le daba la razón: "A mi también me gustan masculinos". "Y nosotros sin ser nada de eso", respondía Rubén entre risas.

Los solteros hablan del bullying que sufrieron por su orientación

Rubén le preguntaba a Marcos si era extrovertido y este le decía que sí, pero con las chicas más, ya que tiene "traumas" con ellos. "Lo pasé bastante mal en la ESO. Me veían por la calle, me perseguían y me llamaban maricón. Tengo traumas. No puedo ir por la calle de noche solo en un callejón", se sinceraba Marcos.

A raíz de esto, Rubén compartía con su cita el durísimo episodio que vivió él, también a causa del bullying por su orientación sexual: "Me metieron un navajazo en la mano. Me cogieron entre dos. Llegué con una herida enorme a casa y dije que me había caído en un clavo. Lo pase muy mal. Me hice un tatuaje para esconder la cicatriz".

La decisión final de los solteros

Al hablar sobre sexo, Rubén le confesaba a Marcos que le gustaba el BDSM, algo que este no entendía: "¿Eso qué es, una droga?". Motivo por el cual, Rubén pensaba que su cita era mucho más inocente que él: "No soy compatible busco otro tipo de hombre y de actitud".

Al momento de tomar la decisión final, Rubén era el primero en responder: "No tendría una segunda cita porque eres lo opuesto a lo que he pedido". Por su parte, Marcos contestaba: "La verdad que no, tampoco eres lo que he pedido. Creo que no hemos conectado más allá que una amistad".