First Dates 04 MAR 2026 - 22:40h.

Descubre al completo la cita de José Manuel y Celia en 'First Dates'

Un soltero le pide a su cita en 'First Dates' que mantenga un trago de vino en la boca para cumplir con una atrevida prueba

Compartir







Carlos Sobera recibía en el restaurante de 'First Dates' a José Manuel, de 46 años. El soltero dice tener una vida "muy apasionante, agitada y activa". Y es que, tal y como le contaba al presentador, sigue un estilo de vida ancestral con unos estrictos hábitos con los que "se ha desnudado ante la naturaleza". "Siempre intentó buscar lo más natural. Que los hábitos sean mi medicina y mi cuerpo", declaraba.

El presentador, con gran curiosidad por la filosofía de vida del soltero, le preguntaba sobre sus hábitos y el soltero profundizaba al respecto: "Lo primero que hago es practicar mi gratitud. Salgo de casa con bermudas y sin camisa y doy una caminata de 2 horas. Termino metiéndome en la playa (...) He dejado el champú, el gel, las cremas... Lo único que uso es el agua del mar. Me seco siempre al sol o el viento."

Además, Carlos Sobera alucinaba cuando el soltero le explicaba la dieta alimenticia que sigue: "Como una vez al día y siempre al aire libre". Tras este momento, el presentador se levantaba a recibir a la cita de José Manuel, que esperaba conocer a una mujer que estuviese "en la misma onda que él".

José Manuel a su cita sobre por qué dejó el gimnasio: "Respeto los ritmos circadianos"

La cita de José Manuel era Celia, de 51 años. En una primera impresión él ha pensado que ella era "agradable, guapa y atractiva", mientras que la soltera sentía que José Manuel "no era su prototipo". Una vez en la mesa, los solteros han comenzado a conocerse mejor y él se ha sincerado sobre su estilo de vida.

José Manuel y Celia hablaban sobre sus hobbies y él le confesaba que había dejado el gimnasio porque respetaba los ritmos circadianos: "Nuestros cuerpos son relojes internos y los tenemos que sincronizar con la luz solar". Una confesión sobre la que Celia declaraba: "Parece bastante especial, no es un chico al uso". Aunque, también sentía que el estilo de vida de él podría llegar a compaginar con el suyo: "No lo descarto".

Celia le contaba al soltero que hace poco ha atravesado un cáncer, motivo por el cual esta cambiando muchos hábitos en su vida tanto mentales como físicos: "Solo quiero paz y calma para el alma y cuerpo". Unas palabras con las que él empatizaba.

La decisión final de los solteros

Una vez la cena hubo terminado, José Manuel y Celia tomaban la decisión final. ¿Quieren una segunda cita? La soltera era el primero en responder: "Pienso que sí. Me pareces un chico saludable con tema de conversación". Seguidamente, él daba su respuesta: "Me has parecido una chica especial y tenemos cosas en común, pero mis ojos no te ven como pareja".