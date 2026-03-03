Roberto quiere cumplir el reto en el sentido estricto de la palabra y le propone a su cita que se moje los labios para ello

Dos solteros de 'First Dates' rompen la dinámica del programa y ponen a prueba a otra cita: "Me gusta que me siga el rollo"

Compartir







Roberto está conociendo a Maribel despacito en su encuentro en 'First Dates', aunque todo parece acelerarse cuando trasladan su cita al reservado del programa.

Allí le pide que se beba el vino y, ante de la sorpresa de la soltera, le explica que lo tiene que "mantener en la boca". Incrédula, Maribel le pregunta el motivo por el que debería hacerlo, a lo que el cubano le responde leyendo el papel: "Dice 'Dale a tu cita un beso húmedo'".

En vez de mantenerlo, la soltera le propone que se moja los labios en su lugar: "No puedo dar un beso más húmedo ahora". Una vez lo hace, le advierte antes de acercarse a sus labios: "Vas a tomar vino ahora, eh".

"Le he dado un besito y tal y sinceramente, yo no he sentido mucho. Pero yo sé que él sí", confiesa Maribel al equipo a solas.

Una vez cumplido el reto, ambos bailan en el reservado puesto que es un hobby que le gusta a los dos. A Roberto le hubiese gustado pegarse más a su cita, pero era consciente de que ella quería mantener las distancias.

La decisión final

Llega el momento en el que los solteros tienen que decidir si quieren continuar conociendo a su cita. A Roberto no solo le gustaría tener una segunda cita con Maribel puesto que le gustaría "una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta": "Me parece que es necesario. Somos bastante compatibles".

Sin embargo, aunque Maribel es consciente de su compatibilidad, decide ser sincera con su cita: "Hay muchas cosas que no me han terminado de convencer, entre otras cosas el aspecto físico. Era algo que esperaba algo más".