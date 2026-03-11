First Dates 11 MAR 2026 - 23:25h.

Ramsés, un camarero de 35 años, llegaba a 'First Dates' asegurando ser "un hombre con las cosas claras": "No me gusta que me estén mareando la perdiz". En el restaurante, lo recibía Carlos Sobera, con quien se producía un momento de lo más cómico cuando el soltero le contaba al presentador lo que está buscando en el amor.

Todo ocurría cuando el presentador le preguntaba al soltero a qué se refería cuando decía que estaba viviendo un periodo de introspección, dando una larga explicación un tanto enrevesada que desconcertaba a Carlos Sobera. "A veces explicarme, hablar sobre mi mismo, me cuesta", reconocía. Tras esto, el presentador le preguntaba al soltero qué buscaba en el amor.

"Quiero alguien con las cosas claras, que no se ande por las ramas", contestaba el soltero. Una respuesta que provocaba las carcajadas en Carlos Sobera: "Lo tuyo tiene valor. "Que no se ande por las ramas". Anda que lo que acabamos de hacer aquí", decía el presentador haciendo referencia a su conversación anterior.

Ramsés y Damián tienen una cita llena de pasión

Seguidamente, Ramsés conocía a su cita, Damián, un soltero de Aragón de 35 años. Nada más verlo, Ramsés se quedaba prendado de los ojos de su cita: "Impacta". "Los chicos con barbita me atraen", aseguraba Damián. Entre ellos parecía haber mucha conexión desde el primer momento, pero una afirmación de Ramsés dejaba en shock a Damián.

"No me gusta mucho Zaragoza", aseguraba Ramsés, a lo que Damián, muy sorprendido, le decía: "¿Cómo me estás diciendo esto? Es que no lo has visto bien?". Tras este momento, los solteros continuaban con su cita y su química iba en aumento. Tanto era así que, antes de terminar la cita, los solteros se quedaban a solas en una sala más íntima en la que terminaban besándose apasionadamente.

La decisión final de los solteros

"Se me ha subido un poco la temperatura", aseguraba Ramsés tras los besos con Damián, quien le invitaba a Zaragoza "cuando quisiese". Finalmente, los solteros tomaban su decisión final. "He estado muy cómodo. Ha ido 'in crescendo', por supuesto que quiero tener segunda cita", respondía Damián. "Sí, la verdad es que sí. Me ha gustado", contestaba Ramsés.