Así ha reaccionado Rafa al ver a su cita atravesar la puerta del restaurante más famoso de la televisión

Rafa, un enamorado de la porcelana, pero no cualquiera: en especial la inglesa y la danesa. Por este motivo llega al restaurante de 'First Dates' con un regalo para su cita: Una cajita de porcelana inglesa "de gran calidad" que encontró en un sitio a buen precio, al igual que el resto de su colección.

Según le cuenta a Carlos Sobera, él viene "de Sevilla, Cádiz, Inglaterra". "Vivía en Widnsor y era un metre. Lo que tú haces es lo que yo hacía", confiesa. Llegó a tener varios restaurantes: uno en Oxford, otro en Fuerteventura en Canarias y otro en el Puerto de Santa María. Sin embargo, no le fue tan bien como se esperaba: "Me arruiné totalmente. Perdí tres casas y me quedé con dos niñas pequeñitas sin restaurantes y sin nada". ¿Tendrá mejor suerte encontrando el amor con la cita de esta noche?

La reacción del soltero al conocer a su cita

Carmen es una dependienta de 59 años apasionada por el amor: "Se puede estar bien sola, pero me apasiona estar enamorada". Cuando le escucha entrar, el soltero no tarda en girarse para descubrir quién será su cita esta noche. "Es muy guapa. Tiene muchas cosas", confiesa al equipo a solas.

Una primera impresión que no duda en compartir con la soltera: "No me lo puedo creer, qué guapa. Guapísima. Qué buen trabajo han hecho, ¿no?". De hecho, considera que su cita "tiene un pecho como para llorar en él muy bonito".

Los solteros se presentan y, cuando Carmen le pregunta cómo prefiere que le llame si Rafael o Rafa, éste le contesta: "Rafa me puedes llamar. Mis niñas me llaman papi, pero tú me puedes llamar Rafa".

Rafa se siente atraído por su pelo rubio, sus ojos castaños con "un verde dentro que es romántico" y porque es "muy femenina". "Tiene buena forma femenina, que a mí eso me gusta, y tiene calidez. Bien, sí", comenta al equipo.