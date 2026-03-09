María es una apasionada de "vestir muy extremada": Así ha reaccionado su cita a su escotado outfit

Daniel llega vestido con sus mejores galas al restaurante más famoso de la televisión, tanto es así que Carlos Sobera halaga sus anillos al ir a darle la mano. Y es que al agente logístico de 29 años le apasiona el dorado: "Desde pequeñito mi abuela me compraba las medatillas".

Con sus pantalones brillantes y su chaqueta decorada con estrellas, Daniel asegura que la lleva porque el es una de ellas. "Se me ha criticado, crucificado, insultado... y sin hacerles nada", confiesa al equipo del programa el soltero. Por otra parte, es un gran fan de la naturaleza porque es "muy espiritual": "Hablo con las plantas, con las hadas, los elfos, los ángeles, los arcángeles... Creo también en las energías de los amuletos, las pulseras... De todo".

En el amor le ha ido "fatal" ya que ha sido "un desastre": "He conocido chicas y no ha salido". Y, aunque es bisexual, lo cierto es que todavía no ha experimentado con ningún hombre. "No tengo suerte en compaginar con alguien como yo", se justifica el soltero. De una chica le atrae que "se cuide su pelo, sus ojos, que vista bien, que nos gusten las mismas cosas...".

En definitiva, busca en 'First Dates' que compaginen "como amigos pero también como pareja". ¿Será esa persona la soltera que el programa tiene preparada para él?

El soltero reacciona con sinceridad al outfit de su cita

María, una profesora de 24 años de Sabadell, es una apasionada de la moda: "Me gusta vestir extremada. Me visto por mí misma y para que una niña pequeña me vea por la calle y diga 'Mamá, quiero vestir como ella'".

Entra por la puerta del restaurante y la primera impresión de Daniel no es la que todos esperaban: "No me ha gustado lo de la camisa porque la he visto y he dicho 'Joder, a dónde va'". Una primera impresión que no se corta en decirle a su cita: "Qué escotada vas, hija mía".

Y, aunque al soltero le contesta que tenía otro outfit en mente pero que al final se decantó por este, lo cierto es que es una extrema sinceridad que no le sienta para nada bien como le muestra al equipo del programa: "¿Tú de qué vas? No lo conozco de nada y me dice primero lo del escote... Ha sido como un poco 'Relájate'".

A la soltera tampoco le ha convencido el 'look' "extravagante" de su cita: "No es lo que yo llevaría, ni lo que mi pareja ideal llevaría".