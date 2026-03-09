Valentina explica a Carlos Sobera el motivo por el que prefiere un hombre con pelo como pareja

Una soltera saca su lado más pícaro en 'First Dates' y explica sin pelos en la lengua su teoría sobre los hombres

Valentina entra al restaurante más famoso de la televisión en cuya puerta le anda esperando Carlos Sobera. Carnicera jubilada procedente de Valencia, la soltera asegura que la gente que le conoce le echa mucha menos edad de la que tiene porque es "muy trabajadora y dinámica". "No tengo arrugas", esa es otra de las razones por las que creen que es más joven de "75+1": "La gente se piensa que tengo 60 y otros un 'poquico' más".

La valenciana solo ha tenido una relación y estuvo con él 58 años: desde los 14 hasta que falleció hace cuatro años. "Fui felicísima", confiesa. Sin embargo, tras su muerte tuvo estar un par de años en el psicólogo para ayudarle a superarlo.

Ahora busca un nuevo amor en 'First Dates' cuyas cualidades las tiene bien claras: "Que sea alto, que tenga pelo...". Una característica que pilla de sorpresa al presentador, a quien Valentina le explica la teoría en la que se fundamenta a decantarse por los hombres con pelo.

El motivo por el que se decanta por los hombres con pelo

Aunque pueda parecer que es por físico, Valentina tiene otra razón para decantarse por los hombres con pelo: "Los que están pelados tienen más sexo". Esta afirmación le hace preguntarse al presentador si la soltera ha dejado de estar interesada en el sexo, algo que ella misma desmiente: "Quiero, pero poco".

Esto es una teoría que comparten "todas las personas que hablamos": "El sexo lo tienen los calvos más que los de pelo". Si fuese verdad, Carlos Sobera señala a Matías asegurando: "Este no se come un rosco porque con la melena que tiene".

"Yo creo que mis hijos son muy sexuales porque tienen la cabeza afeitada los tres", afirma al equipo del programa. "Claro, es que me gustan los hombres con pelo. Como tú", insiste señalando a Carlos Sobera.