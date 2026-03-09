Lara Guerra 09 MAR 2026 - 23:33h.

Una soltera se lleva un rotundo enfado al descubrir que su cita no la va a invitar a la cena

Valentina llega hasta el mejor restaurante del amor, el de 'First Dates'. Procedente de Valencia, la soltera no menciona directamente su edad ya que todo aquel que le conoce le echa mucha menos edad de la que tiene por ser una personas "muy trabajadora" y por carecer de "tener arrugas".

La soltera únicamente ha tenido una relación con la que estuvo 58 años; en la que no pudo ser más feliz; sin embargo su pareja falleció hace cuatro años. Pese a haber sido tan feliz, necesitó ayuda psicológica para recuperarse. Ahora llega al restaurante de Carlos Sobera en busca de un nuevo amor. Tiene unas ideas muy claras, le gustaría alguien alto y "con pelo". Pese al físico, Valentina deja claro el motivo por el que dice lo del pelo: "Los que están pelados tienen más sexo".

Después de una cena con algunos altibajos, la pareja de solteros acude hasta la sala de intimidad total para enfrentarse a unas preguntas que les deja el restaurante. En la primera de ellas, Valentina leía "dale un beso de película a tu cita"; pese a ello, la soltera simplemente le daba un abrazo y él le comentaba "estoy sin afeitar".

Valentina: "No paga cuando lo he aguantado toda la cita"

Después de este bonito abrazo, Lidia les acerca la cuenta para que puedan abonarlo y en este momento ella le pregunta quién de los dos lo paga; pero él tajante le responde que cada uno lo suyo. Este gesto le ha parecido sumamente mal porque ella deja claro que se ha portado genial con él pese a que no le gustaba: "Me he portado muy bien, podría haber dicho 'este señor que no lo quiero, que me lo quiten' Lo he aguantado toda la cita. Es un cutre, no me digas; yo quiero un caballero. Son 20 cochinos euros".

El soltero, que no esperaba nada de esta situación porque no se había dado cuenta, se enfrentaba a la decisión final con la mejor de sus sonrisas. Sin embargo, ella le tenía preparada una buena bronca: "Creo Vicente que no va a poder ser. La distancia es la distancia y que no me hayas invitado te lo guardo también. Eso no es normal; lo primero que tienes que hacer es sacar la cartera. Las mujeres nos deslumbramos de la caballerosidad y después de la persona. Tela marinera"