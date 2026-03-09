Judit trabaja como anestesista, un puesto al que está relacionado un prejuicio que desmiente en 'First Dates'

La extrema sinceridad de un soltero de 'First Dates' sobre el outfit de la soltera molesta a su cita: "¿De qué vas?"

Compartir







Judit es una soltera de 35 años que trabaja como anestesista. Sin embargo, su especialidad no siempre fue esta ya que aprobó el MIR y se decantó por geriatría. A los dos años se dio cuenta de que no le gustaba, arriesgándose de nuevo a examinarse y eligiendo en esta lugar ser anestesista.

Es en esta especialidad donde hay un prejuicio muy asentado por el que se interesa de manera más caballerosa su cita de lo que suele ocurrir habitualmente en 'First Dates'.

La anestesista responde a las curiosidades de su profesión

Por lo primero por lo que se interesa el soltero es si los pacientes dicen cosas graciosas cuando están bajo los efectos de la anestesia ya que es algo que ha visto a lo largo y ancho de las redes sociales. "Pobres, sí. Es como que se van un poco las barreras internas entonces todo vale. Los niños y la gente muy mayor pues salen totalmente sin filtro pero la gente adulta, más o menos".

Paco, al contarle esta curiosidad, se pone a imaginar "personas colocadas diariamente" ya que es un tema que le interesa. Y es que el soltero ha viajado y ha estado con comunidades indígenas: "Me interesa el tema de los efectos de algunas sustancias como los psicodélicos y tal que para ellos son medicina, no algo recreativo".

Esta curiosidad no quita que el soltero se posicione en contra los estupefacientes y eso que "es curioso" que cada vez lo ve más en su alrededor. "La gente creo que se droga como más. Yo con 18 o 20 años, la gente no se drogaba", añade la soltera.

No obstante, le confiesa que a su profesión hay un prejuicio relacionado con este tema: "Hay mucha coña fácil". "Él ha sido muy cortés y muy educado, pero hay personas que te preguntan directamente cuántas drogas has tomado y cuántas has traído", comenta al equipo del programa. Y es que se piensan que es una "dealer", aunque "en el bolso no traigo nada".