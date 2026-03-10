Lara Guerra 10 MAR 2026 - 22:48h.

Descubre al completo la cita de Carola y Oliver en 'First Dates': buena química con altibajos

La reacción de un soltero enamorado de la porcelana al ver a su cita en 'First Dates': "Tiene un pecho para llorar en él"

Compartir







Oliver tiene 51 años, es carpintero y llega desde P.Claramunt, Barcelona, para encontrar a su otra mitad y como no puede ser de mejor manera, lo hace desde el restaurante de Carlos Sobera. Lleva soltero desde hace cuatro meses y quiere tratar de ver si está preparado para encontrar a alguien especial.

Le gustaría encontrar a alguien que sea parecido a él, ya que no confía en aquello de que 'los polos opuestos se atraen'. Prefiere sentir "física y química", asegura. Por la puerta llega Carola, una mujer de 54 años, que es cuidadora canina y llega desde Badalona, Barcelona. La soltera llega algo desconfiada con el sexo masculino, sin embargo está dispuesta a darle una nueva oportunidad.

La primera sensación del catalán es buena, le ha gustado físicamente; "sus ojos, cara y su manera de vestir". De primeras, desde la barra del restaurante cuentan ambos que buscan de cara al futuro; en esto han coincidido rotundamente. Esperan conocerse y ver si pueden llegar a algo más, desde el entendimiento y la comprensión. Tras esto, la camarera del restaurante les acerca hasta la mesa para que puedan conocerse mejor y descubrir si esta primera visión de futuro puede hacerse realidad. Ya desde el lugar de su cena, Carola notaba "algo lindo" al verle ¿Estaremos ante las preciadas mariposas de la primera cita?

Carola se enfada tras escuchar a su cita llamar mujer a la que ya no es su pareja

De los primeros temas de conversación, salen las bodas. Oliver le cuenta que estuvo 35 años con su pareja sin embargo, nunca se casaron y fue algo que siempre le echó en cara. Mientras que la de Barcelona escuchaba atentamente, hay un dato que le ha dejado completamente en shock y es que rompiesen hace tan solo cuatro meses: "Hace muy poco. lleva cuatro meses separado y me preocupa. Y todavía le sigue nombrando mi mujer".

Ante esto, constantemente se sentía incómoda porque considera que necesita un duelo para que esto no le pase. Oliver deja claro al programa que se refiera a ella como "mujer" porque no ha sido capaz aún de cambiar esos términos. Después de escuchar las historias del soltero, ha llegado el momento de Carola. Le confiesa que tiene una gran desconfianza en los hombres porque le han hecho mucho daño; asimismo no le gustan los "toco y me voy", o mejor dicho los picaflor.

En todo momento de la cita coincidían en gustos; sin embargo, igual que Carola siente que a Oliver le falta un duelo para estar preparado; él ve en la soltera la incapacidad para poder tener una pareja por el rechazo que muestra constantemente hacia los hombres.

Pese al buen rollo de la cita, ha habido un momento muy incómodo entre ellos a la hora de pagar la cuenta; y es que Carola esperaba que la cuenta la pagase Oliver. Ella le dejaba claro que no tenía la cartera porque "a la hora de pagar, de abrir la puerta y de hacer todo es de ellos. El caballero lo es todo". Sin embargo, ella le deja claro a su cara que le gusta que se lo paguen; pese a ello Oliver finalmente paga un poco 'a la fuerza' y le deja claro que se lo cobrará.