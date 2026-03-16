First Dates Madrid, 16 MAR 2026 - 22:56h.

El vestido de Virginia, "muy a lo Barbarella", ha abducido totalmente a Pedro

Una soltera de 'First Dates' se queda de piedra con la experiencia paranormal "más bestia" de su cita: "Me he asustado"

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El soltero, exconductor de autocares prejubilado, nunca ha convivido con nadie por todo el tiempo que ha estado en la carretera desde los 21 años y, aunque la soltera considera que debe haberse sentido solo, lo cierto es que nada más lejos de la realidad. "Yo he estado mucho tiempo en la carretera pero no tanto porque me he hinchado a foll*r todo lo que he podido y más. O sea que no he ido tan solo en la carretera", confiesa Pedro al equipo de 'First Dates' a solas.

Virginia, por su parte, es una "artista multidisciplinar" con un canal de Youtube de videopoemas y uno de los temas sobre los que ha escrito es sobre transportistas. "Yo escribir, no escribo... Pero me gusta que me lean poesías", le contesta su cita. Por lo que a la soltera se le ocurre una propuesta: "¿Te gustaría que te leyera poesía desnuda en la playa?". Algo que le "encantaría" a su cita: "A mi la poesía me da igual. A mi lo que me interesa es ella".

Pero esto no es lo único que se le da bien a la soltera, pues otra de las cosas que hace es elaborarse sus propios atuendos. "Es un trajecito que me hice para presentar uno de mis jueguecitos", le confiesa mientras se sube el escote de su top de punto. El soltero, atento a su vestuario, afirma al equipo: "Yo con esas tetas haría maravillas. No las acabaría nunca".

El soltero sorprende a su cita con sus piercings escondidos

La soltera se encuentra actualmente en una relación poliamorosa, algo que no afecta en absoluto a Pedro: "Yo soy lo que tú quieras. Lo que hace uno por foll*r". La única pega que le pondría Virginia a un hombre es si fuma, lleva tatuajes o piercings sin saber que su cita lleva uno.

"¿Qué llevas?", le pregunta curiosa su cita. Y es que los pendientes de las orejas no son los únicos: "Escondidos que no se ven también". La soltero se parte de risa pregunta dónde: "Espero que sea en los pezones porque si es en otro lado lo veo un poco complicado".

"Lo mío es para poder jugar en la intimidad. Se pueden hacer muchos juegos", le confiesa Pedro antes de cambiar de tema a qué es a lo que le gusta jugar.

Los solteros juegan a darse un beso alienígena: "Dámelo en la nalguita"

Virginia y Pedro trasladan su cita al reservado, donde la soltera le lee un poema mientras su cita le escucha atentamente desde la cama. Acto seguido, juegan a darse un beso "como si fueras un alien". Al no saber a qué se refiere, la soltera propone que se lo de en "la nalguita", algo que hace sin problema su cita: "No pensé que iba a llegar a tanto pero ha sido muy divertido".

La decisión final

Tras desatar su pasión, llega la hora de tomar una decisión. ¿Querrá Pedro tener una segunda cita con Virginia y ella con Pedro? "El amor es lo único que trasciende el espacio y el tiempo", afirma la soltera antes de abandonar el restaurante junto a su cita.