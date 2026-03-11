First Dates 11 MAR 2026 - 22:40h.

Descubre al completo la cita de Carlos y Dafne en 'First Dates'

La estupefacción de una soltera de 'First Dates' al descubrir el episodio sexual más satisfactorio de su cita: "Me salió una llama azul"

Compartir







Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entra Carlos, un dependiente de una tienda deportiva de 25 años. El soltero asegura que "se parece a Mario Casas', ya que tiene cualidades similares como: "Su físico, su mirada intensa y que él también es un conquistador". Incluso, sabe imitar su voz. En el amor, solo ha tenido una novia y, ahora, busca una chica que desprenda buenas vibras.

Su cita es Dafne de 19 años y azafata. Se define como una persona "muy risueña y positiva" y dice ser un poco vergonzosa al principio: "Nunca suelo ser la que va a ligar, me vienen a mi". Nada más verla, a Carlos le ha encantado: "Físicamente es mi prototipo". Ella sentía lo mismo: "Me ha recordado a una mezcla de Mario Casas y Manu Ríos. Tiene buena pinta".

Ya en la mesa, los solteros hablaban sobre sus gustos y aficiones. Y ella se llevaba una decepción al descubrir que el soltero no sabía lo que era la música RMB: "Que no sepa lo que es, me ha dolido en el alma". Por su parte, Carlos se quedaba maravillado al saber que Dafne era fan del anime y los videojuegos: "Con eso ya me ha ganado".

La estupefacción de la soltera ante la confesión de su cita

A medida que avanzaba la cita, Dafne sentía que su cita era "un poco flipado", pero muy divertido. Aunque, una confesión del soltero conseguía repugnarla. Sucedía en el momento en el que ella hablaba sobre la importancia que le daba al skin care, a lo que Carlos le admitía: "Los chicos solemos hacer una cosa cuando nos duchamos... Con la esponja, primero nos limpiamos nuestras partes y luego la cara".

"¡Qué asco! ¿Cómo puedes hacer eso? Al final es tu cara y ahí abajo a saber lo que tienes", respondía Dafne con cara de incredulidad. Pese a este momento de estupefacción, la conexión entre los solteros seguía creciendo y ella le admitía, mirándolo a los ojos, que consigue "atraparla" y que "se queda pillada con él".

La decisión final de los solteros

Antes de terminar su cita, los solteros disfrutaban de un rato a solas en la sala de intimidad total. Un momento de muchas risas en el que Carlos y Dafne aprovechaban para bailar pegados. También, el soltero provocaba las carcajadas en su cita al hacerle una íntima imitación de Mario Casas en la oreja. "Horrible, no se parece en nada", reaccionaba ella.

Finalmente, los solteros tomaban su decisión final. Carlos era el primero en contestar, generando tensión con su respuesta: "Me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho estar contigo y a lo mejor te sabe mal pero... quiero tener una segunda cita". "Me has asustado", decía ella antes de responder: "Yo también. Me he sentido muy a gusto y quiero conocerte más".