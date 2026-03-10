Así ha reaccionado Carmen a los detalles de la anécdota sexual de su cita en la que asegura que le salió una llama azul

Tras su conocerse en la barra del restaurante de 'First Dates', donde el soltero ha tenido muy buena impresión de su cita y ha asegura que "tiene un pecho como para llorar en él", ambos trasladan su conversación a la mesa.

Allí, Carmen se da cuenta de que no está pillando el sentido del humor de Rafa, mientras que él no está entendiendo el significado de los gestos de Carmen. Es como si existiera entre ellos un muro invisible que les impidiese estar comprendiéndose el uno al otro, como en el momento en el que el soltero le cuenta una llamativa anécdota sexual.

"No me he enterado"

Carmen rasca una pregunta en la que pone que su cita debe contar su experiencia sexual más satisfactoria. "Fue una que me dio una visión de la llama azul, que es mi alma", contesta él. La soltera no puede ocultar el gesto de confusión en su rostro, por lo que intenta descubrir a qué se refiere concretamente: "¿Era algo tántrico?".

"Era todo tan fabuloso y bonito que me relajé un poco y me salió la llama azul", insiste el soltero. "He intentado que me explique en medio de una relación sexual qué es la llama azul pero no me he enterado", confiesa al equipo.

La decisión final

Antes de dirigirse a la sala donde tomarán la decisión final, Rafa se despide de la camarera asegurando que la comida estaba buena "en relación calidad-precio" y le recuerda a su cita que coja el regalo que éste le ha traído.

Mientras Rafa tendría una segunda cita para "profundizar más", a la soltera no le gustaría porque necesita "sentir algo más que no ha sucedido". Entendiendo su decisión, ambos se dan dos besos para despedirse, no sin antes agradecerle el detalle al soltero.