Jota es autodidacta y tiene numerosas pasiones: Una de ellas es romantizar su sufrimiento

Jota, de 26 años, entra en el restaurante más famoso de la televisión con un "lookazo" que define él mismo como auténtico. "No sigo tendencias. Me gusta vestir como quiero porque yo en la vida hago lo que quiero, cuando quiero", asegura ante el equipo del programa.

Ya en la barra de 'First Dates', el soltero le confiesa al presentador que no tendría este estilo, ni estaría ahora mismo en el programa, si hubiera tenido una vida "fácil". "Si tengo sabiduría es porque he fallado muchas veces y porque pienso que de los errores aprendemos más que de las victorias", afirma.

Define su personalidad como "un poco macabra" aunque no es "nada incontrolable", razón por la que asegura que "no cambiaría nada" de su vida a pesar de que asegura no ser un tipo "normal y corriente". Algo que demuestra cuando le confiesa a Carlos Sobera a qué se dedica.

¿Qué es romantizar su sufrimiento?

El soltero actualmente se dedica a algo que sorprende a Carlos Sobera: "Romantizo mi sufrimiento". Pero esto, ¿qué quiere decir?: "Transformar mis crisis existenciales en arte, ese es mi placer".

Sin embargo, esto no es lo único que le gusta hacer a Jota ya que es un apasionado de "la poesía, pensar y sentir". También confiesa que le gusta mucho escribir y que en algún momento le gustaría publicar algo.

Ser poeta define cómo le ha ido en el amor

Cuando el presentador del programa le pregunta cómo le ha ido en el amor, el soltero responde: "Soy poeta, creo que se explica solo". No obstante, confiesa que lo último que busca es sentir validación, aunque le gustaría "tener una cita inolvidable".

Tiene "nulas" expectativas porque no cree que exista su compañera ideal. De hecho, considera que "quien busca una persona ideal no busca una persona, busca una idea". Aún así, tiene claro qué es lo que quiere: "Disfrutar del romance, de la seducción y pasarlo bien".

Por otra parte, es consciente de que no quiere toparse con una persona con la misma personalidad que él por un motivo: "Yo conmigo mismo no me llevaría bien". "Al final yo creo que todos estamos hechos de amor y somos un mausoleo de las cosas que hemos amado en esta vida", añade antes de conocer quién le acompañará en la velada.

Su reacción al conocer a su cita

Bonny, una barista y modelo de 26 años, es una enamorada de la filosofía porque es una persona que "sobrepiensa mucho" y a la que le gusta "obtener respuestas". Al verla, Jota tiene claro que le gusta pero eso no quita que "el tipo de mujer depende más del alma, de su forma de ser y de su mente, que de su físico".

A la soltera, por su parte, su cita le ha parecido "un chico misterioso" porque éste le ha asegurado que es una persona autodidacta con muchos proyectos que se busca la vida para obtener dinero.

Los dos comparten hobbies como la escritura, la filosofía y la poesía. "La separa de la mayoría y hace que me parece una persona interesante a la que conocer y de la que aprender. Por eso, no la he descartado fácil", opina Jota.