Iker Jiménez y el resto de colaboradores de 'Horizonte' abordan toda la polémica sobre el busto de Clara Campoamor: esto han dicho

Este mismo miércoles, el Ayuntamiento de Madrid ha descartado que las manchas aparecidas en el busto de Clara Campoamor procedan de un acto vandálico y apunta a excrementos de aves acumulados sobre la superficie de la escultura.

Iker Jiménez no ha pasado por alto este tema que tanta controversia está creando y tan presente está en la actualidad, leyendo algunas de las portadas que se hacían eco de la noticia dejando claro en el titular -en muchos de los periódicos- que había ocurrido todo en la "víspera del 8M".

Además, el presentador de Cuatro ha leído algunos tweets de ciertos políticos de la izquierda española que reaccionaban a las manchas aparecidas en el busto de la abogada y escritora, siempre entorno a que habían "vandalizado" el busto. Pues bien, Iker Jiménez ha indicado que todos estos tweets y "estas manifestaciones de un montón de medios que dan clases de bulos, nos han mandado fotos de hace años del mismo busto, exactamente igual".

"Nadie ha comprobado si esto ha ocurrido en 8M"

"Nadie ha comprobado si esto ha ocurrido en 8M. ¿Esto es odio o no?", ha apuntado Iker Jiménez, asegurando que en todo esto "se pone odio en una sincronía perfecta de un montón de medios y de tuiteros".