Miguel Salazar Madrid, 10 MAR 2026 - 23:01h.

Reyes Maroto denunció que el monumento a la referente feminista había sido "atacado" en la víspera del 8M

Al salir a la luz que, supuestamente, el busto de Clara Campoamor que está en la plaza de Guardia de Corps de Madrid había sido vandalizado, muchos se preguntaron si eran reales los presuntos efectos de la acción vandálica. Se hallaron cambios en el monumento que rinde homenaje a la referente feminista que logró el sufragio de la mujer en España.

Reyes Maroto, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, denunció a través de su cuenta en 'X' que el busto había sido "atacado". "No es solo un ataque al patrimonio: es un ataque a la memoria de quien luchó por los derechos de las mujeres y por nuestra democracia", aseguró.

¿Vandalismo o restos de deposiciones de aves?

Pero Ricardo Díaz, catedrático en Ingeniería Química y Materiales, cree que lo encontrado en el monumento no fue fruto de la acción humana. "Eso tiene pinta, a bote pronto, de ser una deposición de algún ave", lanza en 'Horizonte'. Iker Jiménez, presentador del programa de Cuatro, analiza lo que cree que existe en torno a la figura.

"Parece que no hay pintura", comparte el periodista. El especialista cree que, si hubiera "un lanzamiento de pintura", "la morfología de la mancha deberia ser una proyección frontal y radial del golpe de esa pintura, no chorreando por la cabeza". "Resulta que esas manchas son muy típicas, porque esto es un busto en bronce. El bronce es una aleacion de cobre en un 80% y de estaño", puntualiza Díaz.

El experto kdetalla así que "cualquier cosa que fuese levemente ácida reaccionaría", y lo compara con el monumento a Carlos III en la Puerta del Sol de Madrid. "Hay manchas similares sobre la testa del rey", manifiesta.