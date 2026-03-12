El parto de Rebe hace que Graciela vuelva antes de lo previsto

La gran decepción de Dani y Marisol al enterarse de que Graciela se ha escapado antes de su boda: "¿Qué os he hecho yo para merecer esto?"

Los Jiménez han salido corriendo hacia el hospital porque Rebe se ha puesto de parto de su segunda hija, Bianca. Todos están en la sala de espera, pendientes de que nazca, excepto Graciela, de quien todavía nadie sabe nada.

Dani vive el momento con un sentimiento agridulce: “Tenemos mucha pena por Graciela, pero se abre una ventanita de alegría porque Bianca viene al mundo, y para nosotros es una bendición enorme.”

Marisol sale del paritorio y describe emocionada cómo es la niña: “Ha salido guapísima, ha pesado 3,400 kilos. Se parece a la abuela Marisol, es una bendición. Tiene un montón de pelo, por eso Rebe tenía tantos ardores. Es blanquita, tiene la nariz de Rebe y del niño.” José, impaciente, pregunta por los ojos: “Los tiene todavía un poco hinchados.”

De pronto, al hospital llegan Graciela y José: “No pensaba volver tan pronto porque no sabía si me iban a querer ver, pero escuché el audio y tenía que estar en el parto de mi hermana.” La aparición de Graciela deja a Marisol y Dani sin palabras: “No os merecéis nada… nos has decepcionado mucho, hija.”

Graciela se derrumba al ver a sus padres así: “Se me rompe el corazón ver a mi padre decepcionado. Él no se esperaba esto de mí, y eso es lo que más duele. Me arrepiento muchísimo.”

Aunque espera que algún día puedan perdonarla, Dani prefiere no entrar ahora en el tema: “Ahora no podemos hablar de perdón ni de nada. Ve a ver a tu sobrina, que es lo que tienes que hacer, y ya hablaremos tranquilos en casa.”

Todos los Jiménez entran a conocer a Bianca, incluidos Graciela y José. “Parece una castañuela con esa carita tan redondita… Una niña más para la colección. Ha llegado en el momento justo, viene a curarnos las penas.”

Graciela se disculpa con Rebe

Graciela, emocionada y nerviosa a la vez, confiesa: “Tenía miedo de que me riñeras o de que no me dejaras entrar a ver a la niña. No quería perderme esto.”

Y le pide perdón a Rebe: “Te pido perdón por todo lo que ha pasado… y más ahora, en estas semanas en las que estabas a punto de parir. Espero que puedas perdonarme. Te he ayudado a parir con los sustos"

Marisol envía un audio a Graciela para que aparezca para el parto de Rebeca

Antes de irse al hospital, Rebe había pedido que avisaran a Graciela. Marisol, nerviosa, le envía un audio: “Graciela, si estás en Madrid quiero que en dos horas estés aquí, y si estás en Sevilla, en tres. La Rebeca dice que no quiere parir sin ti.”

Al ver a su madre tan alterada, Susi la detiene para evitar que la situación empeore, y le ayuda a grabar un mensaje más calmado: “Cariño, Rebeca me ha dicho que no quiere parir sin ti. Haz el favor de regresar. Y como no vuelvas en todo el día, para mí te enteras.”

El emotivo discurso de Daniel por el nacimiento de Bianca

Con la llegada de Bianca, Daniel dedica unas palabras cargadas de devoción: “Yo, como abuelo, me siento en el deber de presentar a esta niña ante el Señor bendito, para que Dios la bendiga siempre, que proteja su vida de todo mal y la cuide como a la niña de sus ojos.”

Finalmente añade, emocionado: “Somos una familia unida, con nuestros baches, pero siempre aparece una ráfaga de luz. En esta ocasión ha llegado Bianca, y ya se enterará de la familia en la que ha caído: estamos un poco locos, pero tenemos buena sombra.”