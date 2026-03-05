Dani y La Rebe protagonizan un nostálgico momento y vuelven a la casa de sus abuelos: "Aún se conserva el olor"

Dani lleva a Rebe a la casa de sus abuelos en Plasencia

Dani decide llevar a Rebe a un lugar muy especial de Plasencia, un sitio que a ella siempre le ha gustado. Al principio, Rebe no adivina de qué lugar se trata, así que él intenta ayudarla dándole una pista: le pregunta qué le recuerda Plasencia. Rebe, con nostalgia, responde que ya no sabe por qué va allí, porque las personas que quería ver ya no están: “¿A qué voy a Plasencia si ya las personas más importantes de mi vida no están?” Es entonces cuando Dani le confiesa el destino: van a la casa de sus abuelos.

Al llegar, ambos se emocionan profundamente. Dani reconoce que vuelve a sentir sentimientos encontrados: “Cuando tú te has criado en una casa, cuando vuelves a ese lugar, es una sensación de tristeza pero, al mismo tiempo, de alegría. Aún conserva el olor de ellos.” Rebe, por su parte, casi no puede acercarse: “Me duele el corazón… tengo una presión en el corazón que no puedo acercarme.”

Dani le da a Rebe joyas de su abuela

Dani lamenta que sus padres no llegaran a conocer ni a su hija ni a su nieta: “Me hubiese gustado que conociesen a Daniela y a la Líbana.” Pero Rebe le recuerda algo que le anima: “Menos mal que mi niño tiene fotos con el abuelo.”

Dani saca entonces dos fotografías de cuando Rebe era pequeña. Ella se emociona al verlas: “Hacía muchísimo tiempo que no veía esas fotos… yo sé que mi Bianca va a ser así.” Y los recuerdos no terminan ahí. Dani también le entrega varias joyas de su abuela, entre ellas una pulsera que había sido guardada para Rebe: “Me hace mucha ilusión tenerla porque siempre la tenía puesta.”

Finalmente, Dani le da un anillo que ella siempre había querido: “Siempre decías que querías un anillo de moneda como el de la abuela, y te lo estuvimos buscando por todo Madrid.”