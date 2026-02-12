Iván organiza la fiesta de revelación de sexo del bebé de La Rebe en pleno Guadalquivir

La Rebe encarga a su hermana Susi la fiesta de revelación de género de su bebé, ante el enfado de su madre: "A mi me lo dais a las cuatro de la mañana"

Compartir







Los Jiménez se han reunido en la orilla del río Guadalquivir para una fiesta de revelación del sexo del bebé de La Rebe, organizada por su hermana Susi y su cuñado, Iván en 'Los Gipsy Kings'. "No daba ni tres duros por que Iván iba a guardar el secreto", reconocía José. Pero las sorpresas no habían hecho más que empezar, pues la hermana de Rebe ha mandado al capitán del barco elevar anclas para comenzar un paseo por el río.

"Yo pensaba que no se lo iba a currar tanto. La verdad es que me ha gustado mucho, y encima en Triana", reconocía la hija mayor de los Jiménez. Toda la familia ha disfrutado de su ruta en la capital sevillana mientras hacían cábalas acerca de si esperan un niño o una niña. Los nervios se han apoderado de todos ellos, que no podían aguantar más para conocer el sexo del bebé.

Los Jiménez estallan de alegría

En ese momento, a lo lejos, los Jiménez han visto una enorme pancarta sobre el puente de Triana con un mensaje que desvelaba la cuestión que tanto esperaban: "Es una niña", ponía en letras rosas. Todos ellos han estallado de alegría entre gritos, aplausos y abrazos tras conocer la noticia. "Estaba en blanco. Pensé en que se tenía que poner en contacto mi cerebro con mi corazón. Estoy contento", reconocía el padre.

"A Rebeca le pega una 'Rebequina', o sea que otra niña más", decía el abuelo. Tanto él como Rebe han felicitado a Iván por todo lo que se lo ha "currado" preparando la sorpresa para toda la familia. Además, el joven también ha tenido felicitaciones de su mujer: "Lo ha hecho súper bien", recalcaba Susi.

Iván ultima los detalles de la sorpresa

Y estas felicitaciones no son para menos, pues Iván ha estado días planeando esta celebración y pensando en cada detalle. Triana, el barco, la familia, solo le faltaba ponerse a cantar, algo que Susi no ha descartado para hacer del plan de Iván una ocasión infalible: "Me gusta. me gusta", reconocía ella.

Una vez se han subido, Susi ha visualizado cómo sería la sorpresa y ha empezado a organizarlo todo: "Podemos poner una pancarta que ponga: 'Es esto'", proponía ella. Tras esto, han descubierto la decoración que han preparado en la embarcación. Susi ha sido la encargada, por ser la única que lo sabía, en hacer la pancarta para desvelar el sexo del bebé de su hermana. Y mientras ella se encargaba de escribir en la enorme tela, Iván se ha encargado de buscar a dos personas para descolgar la pancarta en el puente durante su paseo.