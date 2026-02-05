La reacción de Susi al saber el género de su sobrino y el parecido que le sacan con Marisol

La Rebe llega pisando fuerte a la nueva temporada de los 'Gipsy Kings' con su embarazo. En esta ocasión, y tras una discusión en el mercadillo para decidir quién la acompaña a la ecografía, las mujeres de Los Jiménez han acudido a la clínica. Antes de llegar al centro, La Rebe ha pedido a sus hermanas y a su madre que le den motivos para ser las encargadas de custodiar el sobre con el género del bebé.

Graciela ha decidido renunciar a este "privilegio" por falta de interés: "A mí me da igual, porque lo voy a saber tarde o temprano. Bastantes cosas tengo yo en la cabeza para organizar una fiesta", admitía la joven, algo que no ha sentado nada bien a su hermana mayor, que se ha sentido algo decepcionada y se ha centrado en Susi y Marisol para organizar la revelación de género de su bebé.

Marisol y Susi han decidido jugárselo a 'piedra, papel, tijera', aunque el juego no ha salido bien, porque la madre "no sabe jugar a eso", reconocía La Rebe: "Susi me dejó entrar en su parto y me dio ese privilegio, así que tú entrarás en el parto", remataba la hija mayor para terminar con este conflicto. Marisol, por su parte, no parece estar muy satisfecha con este resultado, a pesar de aceptarlo con resignación.

"Tiene mi perfil"

Una vez en la clínica, y con la duda de si será niño o niña en el aire, las cuatro chicas de Los Jiménez han visto la ecografía en tres dimensiones del bebé. En este momento lleno de emoción no han faltado las comparaciones: "Es igual que Josito", decía Rebe, mientras que Marisol decía que se parecerá a su suegra si es niña. No han sido los únicos parecidos, pues la futura abuela ha afirmado que tiene su perfil.

"Se le veía la barbilla, los dedos, las orejas. Es que ya está formado", reconocía Graciela. Finalmente, Susi ha recibido el sobre con el género del bebé y ha puesto cara de póker al leer lo que contiene en su interior y, posteriormente, se ha ido a guardarlo a buen recaudo hasta la celebración.

"Eso está muy visto"

Esa misma noche Susi e Iván charlan en la cama antes de dormir sobre la fiesta de revelación de género del bebé de La Rebe y él le intenta sonsacar si será niño o niña. Al ver que no lo consigue, decide proponerle algunas ideas para esta celebración: "La de explotar los globos", decía. Sin embargo, Susi ha dicho que eso está "muy visto". Luego ha propuesto contratar unos aviones y que el humo que salga sea rosa o azul, algo que se va de presupuesto: "Es que le pones pegas a todo, Susi", decía. Y ahí se han quedado debatiendo qué pueden hacer, sabiendo que tiene que ser algo "muy grande".